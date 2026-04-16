Η παρακάμερα της επικής πρόκρισης της ΑΕΚ - Η «καυτή» Sunel Arena και η ομιλία του Σάκοτα

Η ΑΕΚ ανέτρεψε τα δεδομένα και με συγκλονιστική εμφάνιση από τον Δημήτρη Κατσίβελη στο τελευταίο δεκάλεπτο, πέτυχε μία επική πρόκριση κόντρα στην «πανίσχυρη» Μπανταλόνα, επικρατώντας με σκορ 72-67. Η «Ένωση» εξασφάλισε έτσι την είσοδό της στο Final Four του Basketball Champions League για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.

Η ΚΑΕ ΑΕΚ δημοσιοποίησε όλο το υλικό «πίσω» από τις κάμερες μετά τη μεγάλη πρόκριση στο Final Four του BCL. Συμπεριλαμβάνει εντυπωσιακά πλάνα από τον έντονο παλμό της «καυτής» εξέδρας, τα πιο σημαντικά καλάθια και τους πανηγυρισμούς μετά την λήξη του σπουδαίου αγώνα.

Η παρακάμερα της ΚΑΕ

Η ομιλία του Σάκοτα στο ημίχρονο

Η ΑΕΚ, αν και είχε ένα εκρηκτικό πρώτο ξεκίνημα, στη συνέχεια δυσκολεύτηκε. Για να φτάσει στη μεγάλη νίκη, χρειάστηκε υπομονή και ένταση. Οι παίκτες του Ντράγκαν Σάκοτα γνώριζαν εξ αρχής τις δυσκολίες που είχαν απέναντι στη Μπανταλόνα, όμως τα λόγια του Σέρβου προπονητή στο ημίχρονο ήταν αυτά που άλλαξαν τη ροή του παιχνδιού.

Ο πολύπειρος τεχνικός της «Ένωσης» στάθηκε στα επιθετικά ριμπάουντ των Ισπανών και στην ένταση που έλειπε από τους παίκτες του στην άμυνα: «Δεν γίνεται να αφήνουμε την Μπανταλόνα να παίρνει επιθετικά ριμπάουντ και να ανανεώνει επιθέσεις. Πρέπει να είμαστε πιο aggressive στην άμυνα. Πρέπει να ανεβάσουμε την ένταση», δήλωσε χαρακτηριστικά, δίνοντας την ώθηση που χρειάστηκε η ομάδα του για τη μεγάλη αντεπίθεση.