Με συγκίνηση και σεβασμό αποχαιρέτησε η Παραμυθιά τον Paolo Bulgari, ο οποίος διατήρησε μέχρι το τέλος τον δεσμό του με τον τόπο καταγωγής της οικογένειάς του. Στην εξόδιο ακολουθία που πραγματοποιήθηκε στη Βασιλική Santa Croce in Gerusalemme (Τιμίου Σταυρού της Ιερουσαλήμ) στη Ρώμη παρέστη ο δήμαρχος Σουλίου, Αθανάσιος Ζ. Ντάνης, αποτίοντας φόρο τιμής στον εκλιπόντα.

Ο δήμαρχος, όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, δεν είχε γνωρίσει προσωπικά τον Paolo Bulgari, ωστόσο θεώρησε χρέος του να παραστεί στην τελετή, εκφράζοντας από κοντά τη συμπαράσταση της Παραμυθιάς και των κατοίκων του Δήμου στην οικογένεια.

Η ιστορία της οικογένειας Bulgari και οι ρίζες στην Παραμυθιά

Η οικογένεια Bulgari ξεκίνησε την πορεία της από την Παραμυθιά και εξελίχθηκε σε ένα όνομα με παγκόσμια αναγνώριση στον χώρο της κοσμηματοποιίας. Παρά τη διεθνή διαδρομή της, δεν απομακρύνθηκε από τον τόπο των ριζών της, με τον Paolo Bulgari να διατηρεί ισχυρό δεσμό με την περιοχή καταγωγής του παππού του, Σωτήρη (Sotirio) Βούλγαρη.

Ο Αθανάσιος Ντάνης υπογράμμισε πως η σχέση του εκλιπόντος με την Παραμυθιά παρέμεινε ζωντανή, τόσο στη μνήμη όσο και στη συνείδησή του, παρά την πορεία και τη ζωή του μακριά από την Ελλάδα.

FILE PHOTO: A Bvlgari logo outside a store in Milan, Italy, September 24, 2025. REUTERS/Yara Nardi/File Photo

Ο δρόμος που θα φέρει το όνομά του

Σε ένδειξη αναγνώρισης της προσφοράς του Paolo Bulgari, αλλά και συνολικά της οικογένειας στην τοπική κοινωνία, ο Δήμος Σουλίου προχώρησε στην έκδοση ψηφίσματος για την ονοματοδοσία δρόμου στην Παραμυθιά με το όνομα του εκλιπόντος.

Η πρωτοβουλία έχει συμβολικό χαρακτήρα και στόχο να διατηρήσει τη μνήμη του ζωντανή, υπενθυμίζοντας στις επόμενες γενιές τη σύνδεση της πόλης με μια οικογένεια που απέκτησε διεθνή ακτινοβολία, χωρίς να ξεχάσει τον τόπο από τον οποίο ξεκίνησε.

Ο Δήμος Σουλίου εξέφρασε, τέλος, τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια Bulgari και στους οικείους του Paolo Bulgari, τονίζοντας πως η Παραμυθιά αποχαιρετά έναν άνθρωπο που, παρά το γεγονός ότι έζησε και διακρίθηκε μακριά από τις ρίζες των προγόνων του, δεν τις εγκατέλειψε ποτέ στη μνήμη του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ