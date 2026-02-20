Η Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ τιμώρησε με πρόστιμο τον Ηλιόπουλο για το ματς με τον Ολυμπιακό

Η ΕΠΟ γνωστοποίησε τις ποινές μετά το επεισοδιακό ντέρμπι ανάμεσα σε ΑΕΚ και Ολυμπιακό στην Allwyn Arena. Ο ιδιοκτήτης της Ένωσης, Μάριος Ηλιόπουλος, τιμωρήθηκε με πρόστιμο 20.000 ευρώ για όσα διαδραματίστηκαν μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης, ενώ η ΠΑΕ ΑΕΚ απαλλάχτηκε από τις κατηγορίες για παραβάσεις.

Η ανακοίνωση της ΕΠΟ

«Απαλλάσσει την ΠΑΕ ΑΕΚ της αποδιδόμενης πειθαρχικής παράβασης. Κηρύσσει τον πρώτο εγκαλούμενο, Μάριο Ηλιόπουλο πειθαρχικώς ελεγκτέο για την αναλυτικά περιγραφόμενη στο σκεπτικό της παρούσας πειθαρχική παράβαση (άρθρα 1, 2, 3, 4, 20 παρ. 1, 2α΄ και 26 περ. Α του Πειθαρχικού Κώδικα της ΕΠΟ). Επιβάλλει στον εγκαλούμενο χρηματική ποινή ύψους είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ (αγώνας ΠΑΕ ΑΕΚ – ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ για το πρωτάθλημα της Super League 1 στις 1-2-2026)».