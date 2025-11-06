Η Πελοπόννησος γιορτάζει το κρασί – Παγκόσμια Ημέρα Οινοτουρισμού με ανοιχτά οινοποιεία

Η Ένωση Οινοπαραγωγών του Αμπελώνα της Πελοποννήσου (ΕΝΟΑΠ) συμμετέχει ενεργά στον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Οινοτουρισμού, την Κυριακή 9 Νοεμβρίου 2025, προσκαλώντας το κοινό να γνωρίσει από κοντά τον κόσμο του κρασιού και να ζήσει μια ολοκληρωμένη εμπειρία γεύσης, φιλοξενίας και ανακάλυψης.

Από τη Νεμέα και τη Μαντινεία έως την Αχαΐα, την Ηλεία, την Αργολίδα και τη Λακωνία, οι αμπελώνες της Πελοποννήσου ζωντανεύουν και τα επισκέψιμα οινοποιεία ανοίγουν τις πόρτες τους από τις 11:00 το πρωί έως τις 17:00 το απόγευμα, για να υποδεχθούν τους επισκέπτες σε μια μέρα αφιερωμένη στο κρασί και στους ανθρώπους του.

