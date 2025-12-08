Η ΠΕΝΕΝ προκήρυξε 24ωρη απεργία: Χωρίς εμπορικά πλοία στις 11 Δεκεμβρίου

Στην προκήρυξη 24ωρης απεργία στα εμπορικά πλοία (τύπου RO/RO), για τις 11 Δεκεμβρίου 2025, προχώρησε η διοίκηση της Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΝΕΝ). Η απεργία ξεκινά στις έξι το πρωί και θα έχει «προοπτική κλιμάκωσης».

Σε ανακοίνωσή της η ΠΕΝΕΝ αναφέρει ότι εδώ και δύο χρόνια έχει αναδείξει τα «σοβαρά προβλήματα» που απασχολούν τα πληρώματα στην κατηγορία των RO/RO τα οποία είναι δρομολογημένα και εξυπηρετούν βασικές ανάγκες των νησιών με εμπορεύματα μεταξύ των οποίων είναι και επικίνδυνα φορτία (όπως: πετρέλαια-βενζίνη, υγραέριο, μπουκάλες οξυγόνου, χημικά, ούζα, τσίπουρα, χορτάρια κ.ά).

Υπογραμμίζει επίσης ότι τον περασμένο Μάη η ΠΕΝΕΝ για πρώτη φορά στην ιστορία των RO/RO προχώρησε μόνη της σε 48ωρη προειδοποιητική απεργία, «θέτοντας το διεκδικητικό πλαίσιο που συσπειρώνει τόσο τον κλάδο μας όσο και όλους τους ναυτεργάτες».

Προσθέτει ότι «αφήσαμε ένα μεγάλο χρονικό διάστημα να δοθεί χρόνος για την διαπραγμάτευση και επίλυση των δίκαιων αιτημάτων μας» και ότι σε «διαδοχικές συναντήσεις που έγιναν με πρωτοβουλία της διοίκησης της ΠΕΝΕΝ με εμπλεκόμενες ναυτιλιακές εταιρείες που έχουν δρομολογημένα πλοία RO/RO σε διάφορες ακτοπλοϊκές γραμμές, διατυπώθηκαν για πολλοστή φορά οι διεκδικήσεις μας».

Η ΠΕΝΕΝ τονίζει ότι ο αγώνας θα είναι «μαχητικός, ανυποχώρητος και θα συνεχιστεί μέχρι να δοθούν λύσεις στα δίκαια αιτήματά μας» και «έχει την αλληλεγγύη όλων των ναυτεργατών και των εργαζομένων και στο τέλος θα είναι νικηφόρος».

