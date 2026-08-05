Η Περιφέρεια Αττικής κινείται νομικά για τους υπαίτιους της φωτιάς στη Δυτική Αττική

Η Περιφέρεια Αττικής προχωρά σε δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής προς υποστήριξη της κατηγορίας για την υπόθεση του εμπρησμού που φέρεται να συνδέεται με τη μεγάλη πυρκαγιά της 31ης Ιουλίου στη Βοιωτία, η οποία στη συνέχεια επεκτάθηκε σε περιοχές της Δυτικής Αττικής.

Όπως αναφέρεταισε ανακοίνωση της Περιφέρειας, το μήνυμα του περιφερειάρχη Νίκου Χαρδαλιά είναι «σαφές: ως εδώ και μη παρέκει», με την Περιφέρεια να δηλώνει ότι θα χρησιμοποιήσει κάθε διαθέσιμο θεσμικό και νομικό μέσο για τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Περιφέρεια Αττικής «δεν μπορεί και δεν πρόκειται να μένει θεατής απέναντι σε πράξεις που θέτουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, προκαλούν εκτεταμένες καταστροφές στο φυσικό περιβάλλον και στερούν από πολίτες τις περιουσίες τους».

Παρέμβαση στη δικαστική διαδικασία

Ο Νίκος Χαρδαλιάς, ως νόμιμος εκπρόσωπος της Περιφέρειας Αττικής, κατέθεσε ενώπιον της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών Θηβών, καθώς και κάθε άλλης αρμόδιας Αρχής, δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής προς υποστήριξη των κατηγοριών σε βάρος των συλληφθέντων για την καταστροφική πυρκαγιά.

Η δήλωση αφορά επίσης οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο για το οποίο ενδέχεται να προκύψει ευθύνη κατά τη διάρκεια της έρευνας των Αρχών.

Η Περιφέρεια υποστηρίζει ότι έχει άμεσο έννομο συμφέρον να συμμετέχει στη διαδικασία, καθώς η πυρκαγιά πέρασε τα διοικητικά όρια της Βοιωτίας και επεκτάθηκε σε περιοχές όπως το Αλεποχώρι, το Πόρτο Γερμενό και τα Μέγαρα, προκαλώντας ζημιές σε περιουσίες, επιβαρύνοντας το φυσικό περιβάλλον και θέτοντας σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές.

«Έχουμε καθήκον να υπερασπιστούμε ζωές, περιβάλλον και περιουσίες»

Ο περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς τόνισε ότι η προστασία των πολιτών, των πυροσβεστών, του φυσικού περιβάλλοντος και των περιουσιών αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα.

«Οι ζωές των πολιτών και των πυροσβεστών, το φυσικό περιβάλλον και οι περιουσίες των κατοίκων που κάθε χρονιά κινδυνεύουν και δυστυχώς πολλές φορές χάνονται από τις καταστροφικές πυρκαγιές είναι για εμάς ιερές», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, υπογράμμισε πως η Περιφέρεια θα συνεχίσει να επενδύει στην πρόληψη, στις υποδομές, στον εξοπλισμό και στο ανθρώπινο δυναμικό, προσθέτοντας πως πλέον επιλέγει να κινηθεί και σε νομικό επίπεδο.

«Η Περιφέρεια Αττικής θα παραστεί ως πολιτική αγωγή στην υπόθεση εμπρησμού που ξεκίνησε από τη Βοιωτία και κατέκαψε τη Δυτική Αττική. Είμαστε αποφασισμένοι να επιδείξουμε μηδενική ανοχή», σημείωσε.

Οι πράξεις που ερευνώνται

Στο πλαίσιο της έρευνας, έχει ήδη διαβιβαστεί εισαγγελική παραγγελία προς τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού για τη διενέργεια ανακριτικών ενεργειών.

Οι Αρχές διερευνούν, μεταξύ άλλων, αδικήματα που αφορούν εμπρησμό σε δάση από τον οποίο μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για ανθρώπους, εμπρησμό με ενδεχόμενο δόλο, καθώς και ζημιές σε εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας.

Παράλληλα εξετάζονται ενδεχόμενες πράξεις που σχετίζονται με παρακώλυση λειτουργίας εγκαταστάσεων κοινής ωφέλειας, φθορά ξένης ιδιοκτησίας μεγάλης αξίας και σοβαρή περιβαλλοντική επιβάρυνση.

Η έρευνα των Αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι ευθύνες και οι ακριβείς συνθήκες εκδήλωσης της πυρκαγιάς.