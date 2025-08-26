Η Περιφέρεια Πελοποννήσου επενδύει στην αξιοπρέπεια και την ανεξάρτητη διαβίωση των ατόμων με αναπηρία – 4 εκατ. ευρώ για νέες ΣΥΔ

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου ανακοινώνει την προκήρυξη για τη δημιουργία νέων Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) για άτομα με αναπηρία, συνολικού προϋπολογισμού 4 εκατομμυρίων ευρώ, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Πελοπόννησος 2021-2027».

Οι νέες δομές απευθύνονται σε συνανθρώπους μας που δεν μπορούν να ζήσουν αυτόνομα και στερούνται οικογενειακής φροντίδας, εξασφαλίζοντάς τους ασφαλή στέγη, συνεχή υποστήριξη και, πάνω από όλα, αξιοπρεπή ζωή με ίσες ευκαιρίες.

Διαβάστε περισσότερα για τις νέες δομές που απευθύνονται σε συνανθρώπους μας που δεν μπορούν να ζήσουν αυτόνομα και στερούνται οικογενειακής φροντίδας.