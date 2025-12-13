Η περιοδεία του Μέσι στην Ινδία μετατράπηκε σε ένα απέραντο χάος (vids)

Η Ινδία είναι μια χώρα που δεν φημίζεται για το ποδόσφαιρό της, όμως η σχέση της με τον Λιονέλ Μέσι αγγίζει τα όρια της λατρείας. Για εκατομμύρια φιλάθλους, ο Αργεντινός δεν είναι απλώς ένας σπουδαίος ποδοσφαιριστής, αλλά το απόλυτο σύμβολο του αθλήματος. Αυτό αποδείχθηκε , με τον πιο εκρηκτικό τρόπο, κατά το πρώτο σκέλος της περιοδείας του στην Καλκούτα.



Η πόλη είχε φορέσει τα «γιορτινά» της για να υποδεχθεί τον παγκόσμιο πρωταθλητή. Η κορύφωση του ενθουσιασμού ήρθε με την ανακοίνωση της ανέγερσης ενός τεράστιου αγάλματος προς τιμήν του Μέσι, ύψους άνω των 20 μέτρων, που παρουσιάστηκε ως το ψηλότερο στον κόσμο αφιερωμένο σε ποδοσφαιριστή. Όλα έδειχναν πως η επίσκεψη θα εξελισσόταν σε ιστορική στιγμή. Ωστόσο, η πραγματικότητα αποδείχθηκε εντελώς διαφορετική.

A statue of Lionel Messi has been built in Kolkata, India 🗽🏆



It's estimated to stand around 70 feet tall 😳 pic.twitter.com/aAsqaxTh9N — LiveScore (@livescore) December 12, 2025





Ο Μέσι έκανε μια σύντομη εμφάνιση στο γήπεδο της πόλης, χαιρετώντας το πλήθος, όμως η κατάσταση γρήγορα ξέφυγε. Ο συνωστισμός, η κακή οργάνωση και η υπερβολική παρουσία επισήμων γύρω του προκάλεσαν ένταση στις εξέδρες. Μέσα σε λίγα λεπτά, η αποθέωση μετατράπηκε σε αγανάκτηση.

Could you spot where the Messi is??



This was the view for fans who paid 10K, Wow pic.twitter.com/0wC1fuPPFH — The Khel India (@TheKhelIndia) December 13, 2025

Οπαδοί άρχισαν να διαμαρτύρονται έντονα, ενώ σε βίντεο που κυκλοφόρησαν καταγράφονται σκηνές με αντικείμενα να εκτοξεύονται προς τον αγωνιστικό χώρο και προσπάθειες εισβολής.

A day without global insult is a day wasted in India . #Messi is never returning to India after this . 🇮🇳 🇦🇷



They ruined the spirit of cricket first, and now they’re after football.#MessiInKolkata #MessiInIndia pic.twitter.com/g27wb8SW7N — Hafsah Malik (@OGMuseDoree1) December 13, 2025

Η αποχώρηση του Μέσι μόλις 20 λεπτά μετά την άφιξή του λειτούργησε σαν σπίθα στη φωτιά. Πολλοί φίλαθλοι, που είχαν πληρώσει ακριβά εισιτήρια, ένιωσαν εξαπατημένοι, καθώς δεν κατάφεραν ούτε καν να τον δουν από κοντά, πόσο μάλλον να τον απολαύσουν με την μπάλα στα πόδια: «Μόνο αξιωματούχοι και παράγοντες περικύκλωναν τον Μέσι. Γιατί μας κάλεσαν τότε. Πήραμε ένα εισιτήριο για 12 χιλιάδες ρουπίες (σ.σ. περίπου 113 ευρώ), αλλά δεν μπορέσαμε καν να δούμε το πρόσωπό του».

" Only leaders and actors were surrounding Messi...Why did they call us then... We have got a ticket for 12 thousand, but we were not even able to see his face"



- Angry fan who bought tickets for 12K

pic.twitter.com/ET5dgAsNWN — The Khel India (@TheKhelIndia) December 13, 2025