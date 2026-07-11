Όσοι γνωρίζουν τον Στέλιο Ρόκκο ξέρουν ότι, εκτός από τη μουσική, έχει μια μεγάλη αδυναμία: το μποστάνι του. Και ακριβώς αυτή την αδυναμία αποφάσισε να εκμεταλλευτεί η σύζυγός του, Λελέ Γκόφα, στήνοντάς του μια φάρσα που δύσκολα θα ξεχάσει.

Η φωτογραφία που τον έκανε να ανησυχήσει

Όλα ξεκίνησαν όταν η Λελέ Γκόφα του έστειλε μια επεξεργασμένη φωτογραφία, στην οποία φαινόταν πως κατσίκες είχαν μπει στο χωράφι και είχαν κάνει... επιδρομή στα καρπούζια του.

Ο τραγουδιστής δεν υποψιάστηκε τίποτα. Ανήσυχος, της τηλεφώνησε αμέσως, ζητώντας της να απομακρύνει τα ζώα πριν προλάβουν να καταστρέψουν ολόκληρη την παραγωγή.

Η αποκάλυψη και τα γέλια

Όταν έφτασε στο μποστάνι, κατάλαβε ότι είχε πέσει θύμα μιας καλοστημένης φάρσας. Καμία κατσίκα δεν είχε περάσει από εκεί και τα καρπούζια του ήταν στη θέση τους.

Αφού πρώτα εκνευρίστηκε, στην συνέχεια ξέσπασε σε γέλια και αποφάσισε να μοιραστεί τη στιγμή με τους ακολούθους του στο TikTok, αποδεικνύοντας ότι διαθέτει μπόλικη διάθεση για αυτοσαρκασμό.

Μάλιστα, στη λεζάντα του βίντεο έγραψε με χιούμορ: «Συνήθως τις φάρσες τις κάνω εγώ… Αυτή τη φορά όμως ήμουν το θύμα!», με το βίντεο να κερδίζει αμέσως τα χαμόγελα των χρηστών.