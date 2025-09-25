Η Pfizer συμμετείχε δυναμικά στο φετινό συνέδριο Βιοτεχνολογίας Bio3 Forum 2025 – την κορυφαία πλατφόρμα για τη βιοτεχνολογία, τις επιστήμες ζωής και την καινοτομία στον τομέα της Υγείας στην Ελλάδα, με τον Δρ. Ιωάννη Πανδή, Επικεφαλής της Pfizer στη Θεσσαλονίκη και του Κέντρου Ψηφιακής Καινοτομίας και την Dr. Diana Saraiva, Director, Clinical Data Sciences & Information Sciences, στο Κέντρο Έρευνας & Ανάπτυξης της Pfizer στην Ελλάδα.

Και οι δυο ομιλητές της Pfizer ανέδειξαν τη σημασία της στρατηγικής αξιοποίησης δεδομένων Υγείας με μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης, για την επιτάχυνση των επιστημονικών ανακαλύψεων αλλά και την αναβάθμιση της υγειονομικής φροντίδας των Ασθενών.

Ο Δρ. Ι. Πανδής συμμετείχε στο πάνελ “The Digital Health Innovation: Patient Data as the Driver of Innovation in Biotech’’, όπου στο πλαίσιο της τοποθέτησής του ανέδειξε την καθοριστική σημασία τωνδεδομένων πραγματικού κόσμου (RWE) σε όλη τη διαδικασία ανάπτυξης ενός φαρμάκου μέχρι αυτό να φτάσει στον ασθενή. Η συστηματική συλλογή τέτοιων δεδομένων μπορούν να οδηγήσουν στην πρόβλεψη των τάσεων στον κλάδο της υγειονομικής περίθαλψης, στην επιτάχυνση της ανάπτυξης ενός φαρμάκου αλλά και στην έγκαιρη διάγνωση και βελτιστοποίηση της θεραπείας.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Δρ. Πανδής: «Μπορείς να βελτιώσεις μόνο αυτό για το οποίο έχεις μετρήσιμα στοιχεία. Για το λόγο αυτό, η χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης και της Επιστήμης των Δεδομένων, μας δίνει τη δυνατότητα να δημιουργούμε μοντέλα, τα οποία αναλύουν στοιχεία και μας καθοδηγούν στην χάραξη της στρατηγικής ανάπτυξης των φαρμάκων και στον σχεδιασμό κλινικών δοκιμών, ώστε να καλύψουμε συγκεκριμένες και υπαρκτές ανάγκες των Ασθενών βελτιώνοντας εν τέλει την υγειονομική περίθαλψη.»

Παράλληλα, επεσήμανε τη σημασία της ποιότητας των δεδομένων, ώστε να μπορούν να αναλυθούν και να αξιοποιηθούν από τα μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης. Καταλυτικό ρόλο σε αυτό θα παίξει η ανάπτυξη συγκεκριμένης στρατηγικής αλλά και του κατάλληλου πλαισίου για τη συλλογή και χρήση τοπικών Δεδομένων Πραγματικού Κόσμου που θα εξασφαλίσουν ότι όλα τα δεδομένα που θα συλλεχθούν από διαφορετικές πηγές θα μπορούν να αξιοποιηθούν με τον ίδιο τρόπο.

Αναφερόμενος στην δυναμική που έχουν οι ελληνικές start-ups στην ανάπτυξη μοντέλων Τεχνητής Νοημοσύνης τόνισε ότι είναι πολύ σημαντικό για κάθε start up να δημιουργήσει μια επιστημονικά τεκμηριωμένη, πολυδιάστατη στρατηγική που θα την διαφοροποιεί από τον ανταγωνισμό, και θα της δίνει τη δυνατότητα να αναζητήσει και να υποστηρίξει μελλοντικές συνεργασίες σε παγκόσμιο επίπεδο. Τέτοιες συνεργασίες μπορούν να προσφέρουν ευκαιρίες ανάπτυξης, σημαντική τεχνογνωσία αλλά και βιωσιμότητα στις ελληνικές start-ups.

«Στη Pfizer και στο Κέντρο Ψηφιακής Καινοτομίας επενδύουμε σημαντικά στην ενδυνάμωση του οικοσυστήματος έρευνας και καινοτομίας της χώρας μας μέσω σύναψης συνεργασιών. Επικεντρωνόμαστε σε δύο πυλώνες ανοικτής καινοτομίας (embedded innovation): Έρευνα & καινοτομία, σε συνεργασία με πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα, και ανοιχτές προσκλήσεις για start-ups, όπως το καινοτόμο πρόγραμμα Start4Health, ο 4ος κύκλος του οποίου θα ανακοινωθεί άμεσα- μέσω των οποίων δημιουργούμε σταθερές σχέσεις με το οικοσύστημα, με πολλαπλά οφέλη και για τις δυο πλευρές.» σημείωσε ο Δρ. Πανδής.

Ο ρόλος της συμμετοχής των Ασθενών στις Κλινικές μελέτες – Προκλήσεις και ευκαιρίες

Από την μεριά του Κέντρου Έρευνας & Ανάπτυξης (Research & Development), η Dr. Diana Saraiva, Director, Clinical Data Sciences & Information, συμμετείχε στο πάνελ “Biobanks and Clinical Trials: Bridging Research and Patient Care”, το οποίο επικεντρώθηκε στον κρίσιμο ρόλο τόσο της συμμετοχής των Ασθενών όσο και των στρατηγικών συνεργασιών στην επιτυχία των παγκόσμιων κλινικών μελετών.

Αναφερόμενη στις εξελίξεις στον κλάδο των κλινικών μελετών η Δρ. Saraiva τόνισε ότι το τοπίο των κλινικών μελετών αλλάζει ριζικά και οι βιοτράπεζες βρίσκονται στο επίκεντρο αυτού του μετασχηματισμού, καθώς πλέον επιτρέπουν στους ερευνητές να αναπτύξουν πιο στοχευμένες, εξατομικευμένες θεραπευτικές προσεγγίσεις.

Κομβικό ρόλο για την επιτυχία κάθε κλινικής μελέτης έχει η συμμετοχή των Ασθενών, και για το λόγο αυτό θα πρέπει να εξασφαλίζεται ότι η διαδικασία βασίζεται στην εμπιστοσύνη, στη διαφάνεια, σταδιεθνή ηθικά και επιστημονικά ποιοτικά πρότυπα αλλά και στο νομικό πλαίσιο που ισχύει σε κάθε χώρα. «Πρέπει να αναπτύξουμε ισχυρά πλαίσια που προστατεύουν τα ατομικά δικαιώματα και ταυτόχρονα διευκολύνουν την επιστημονική πρόοδο. Η διαφανής επικοινωνία και η συμμετοχή των ασθενών είναι στοιχεία απαραίτητα για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης και τη διατήρηση της ακεραιότητας αυτών των κρίσιμων ερευνητικών πηγών.» ανέφερε χαρακτηριστικά η Dr. Saraiva.

Τέλος, η Dr. Saraiva επισήμανε ότι και στις Κλινικές Μελέτες οι συνεργασίες ανάμεσα σε ακαδημαϊκά ιδρύματα, βιοτράπεζες και ερευνητικά κέντρα έχουν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην επιτάχυνση των μελετών και την προώθηση των επιστημονικών ανακαλύψεων.