Το φετινό καλοκαίρι έχει ξεχωριστή σημασία για την Κατερίνα Καινούργιου και τον Παναγιώτης Κουτσουμπής, καθώς απολαμβάνουν τις διακοπές τους στην Πάρο μαζί με τη μικρή τους κόρη, Ξένια.

Μια φωτογραφία γεμάτη συναίσθημα

Ο Παναγιώτης Κουτσουμπής δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στα social media ένα ιδιαίτερα τρυφερό στιγμιότυπο. Στη φωτογραφία κρατά σφιχτά στην αγκαλιά του τη μικρή Ξένια, με τους δυο τους να ποζάρουν χαλαροί μέσα στο καλοκαιρινό σκηνικό του νησιού.

Μια εικόνα απλή, αλλά γεμάτη συναίσθημα, που δεν άργησε να συγκεντρώσει δεκάδες θετικά σχόλια από φίλους και ακολούθους του.

Οικογενειακές διακοπές στην Πάρο

Λίγες ημέρες νωρίτερα, η Κατερίνα Καινούργιου είχε ταξιδέψει με την κόρη τους στην Πάρο για να συναντήσει τον σύντροφό της, σηματοδοτώντας την έναρξη των καλοκαιρινών τους διακοπών.

Η παρουσιάστρια είχε μοιραστεί φωτογραφίες από το ταξίδι με το πλοίο, εκφράζοντας τη χαρά της για τις ημέρες ξεκούρασης που ακολουθούν.

Αυτό το καλοκαίρι, όμως, δεν πρωταγωνιστούν οι κοσμικές εμφανίσεις ούτε οι επαγγελματικές υποχρεώσεις. Την παράσταση κλέβουν οι μικρές οικογενειακές στιγμές, όπως αυτή που μοιράστηκε ο Παναγιώτης Κουτσουμπής, αποτυπώνοντας μια εικόνα που μιλά από μόνη της.