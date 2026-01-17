Η πιο «καυτή» πρώην παίκτρια χόκεϊ του κόσμου «έριξε» το Instagram με... αποκαλυπτικό φόρεμα (pic)

Στη λεζάντα της ανάρτησης έγραψε με νόημα: «Δεν είναι αυτό που έχεις συνηθίσει να βλέπεις, αλλά είναι σίγουρα αυτό που προτιμάς», προκαλώντας δεκάδες σχόλια μέσα σε λίγα λεπτά. Ανάμεσα στις εικόνες ξεχώρισε και μία πιο χαλαρή στιγμή, με τη Ντεμάιτερ να χαμογελά στον φακό.





Η ανταπόκριση του κοινού ήταν άμεση. Η δημοσίευση ξεπέρασε τα 10.000 likes μέσα στην πρώτη ώρα, ενώ τα σχόλια γέμισαν με φιλοφρονήσεις όπως «Εκπληκτική εμφάνιση», «Απλά μοναδική» και «Ό,τι κι αν κάνεις, κερδίζεις», με εκατοντάδες emojis να συνοδεύουν τις αντιδράσεις των χρηστών.





Πριν στραφεί στον κόσμο του μόντελινγκ και των social media, η Μικάιλα Ντεμάιτερ αγωνιζόταν ως τερματοφύλακας στην ομάδα Bluewater Hawks, στο πρωτάθλημα Provincial Women’s Hockey League. Ένας τραυματισμός στο γόνατο, ωστόσο, έβαλε πρόωρο τέλος στην αθλητική της πορεία.





Στη σύντομη αλλά αξιοσημείωτη καριέρα της, κατέγραψε 20 συμμετοχές, με σχεδόν 1.000 λεπτά συμμετοχής, δεχόμενη 43 γκολ και πραγματοποιώντας 428 αποκρούσεις. Το 2019 ανακοίνωσε επίσημα την αποχώρησή της από το χόκεϊ, σημειώνοντας ότι ήρθε η στιγμή να προχωρήσει σε ένα νέο κεφάλαιο ζωής.





Από τότε, η παρουσία της στο διαδίκτυο έχει εκτοξευθεί. Σήμερα αριθμεί περίπου 3,1 εκατομμύρια ακολούθους στο Instagram, ενώ διατηρεί και λογαριασμό στο OnlyFans, όπου η απήχησή της είναι εξίσου εντυπωσιακή. Παράλληλα, έχει πραγματοποιήσει φωτογραφήσεις για διεθνή μέσα, μεταξύ αυτών και το Playboy.