Η πιο μαγική τάξη της Ελλάδας; Μια δασκάλα μετέτρεψε το σχολείο σε παραμύθι

Μια παραμυθένια τάξη δημιούργησε δασκάλα σε δημοτικό σχολείο στα Ιωάννινα, μετατρέποντας την καθημερινή σχολική εμπειρία σε έναν χώρο γεμάτο φαντασία και χρώμα.

Ο λόγος για την Κάτια Γεωργίου, εκπαιδευτικό στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Μαρμάρων, που αποφάσισε να «ντύσει» την αίθουσά της σαν σκηνικό παραμυθιού.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που δημοσίευσε στο Facebook, η εμπειρία ξεκινά ήδη από την είσοδο της τάξης, η οποία δεν θυμίζει την κλασική σχολική πόρτα αλλά μια μαγική πύλη που εισάγει τα παιδιά σε έναν διαφορετικό κόσμο.

Αντίστοιχες δημιουργικές πινελιές συνεχίζονται σε όλη την αίθουσα, δημιουργώντας ένα περιβάλλον που ενισχύει τη φαντασία και τη χαρά της μάθησης.

Ένας χώρος που κάνει τα παιδιά να πιστεύουν στον εαυτό τους

Σε ανάρτησή της, η ίδια η εκπαιδευτικός σημειώνει:

«Μερικές φορές αρκεί να τους δώσουμε έναν χώρο να ζήσουν ανάμεσά μας. Έναν χώρο όπου κάθε παιδί μπορεί να νιώθει ότι ανήκει, να χαμογελά, να ονειρεύεται, να πιστεύει λίγο περισσότερο στον εαυτό του και να του θυμίζει ότι μπορεί να “πετάξει” ψηλά με τον δικό του τρόπο…»

Και συνεχίζει:

«Κάτω από σύννεφα, ανάμεσα σε δέντρα, πεταλούδες και όνειρα… ας αφήσουμε τα παιδιά να ανοίξουν τα φτερά τους και να ταξιδέψουν μέσα από τη μάθηση σε κόσμους γεμάτους φαντασία, ανακαλύψεις και όνειρα…»

