Η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα: Η ώρα και το κανάλι του Ολυμπιακός-Λεβερκούζεν στο γεμάτο «Καραϊσκάκης»

Ο Ολυμπιακός έχει δυο τελικούς που πρέπει να κερδίσει, αν θέλει να συνεχίσει στην επόμενη φάση του Champions League. Ο πρώτος είναι απόψε, απέναντι στη Μπάγερ Λεβερκούζεν στο κατάμεστο «Γεώργιος Καραϊσκάκης».

Οι «ερυθρόλευκοι» θα έχουν στην αποστολή τον Ελ Καμπί, που σύμφωνα με τα όσα είπε ο Μεντιλίμπαρ στη συνέντευξη Τύπου, δεν θα αγωνιστεί ως βασικός. Οι Πειραιώτες, εφόσον νικήσουν θα διατηρηθούν σε τροχιά 24αδας και θα ψάξουν το «διπλό» στο Άμστερνταμ, την τελευταία αγωνιστική της League Phase, απέναντι στον Άγιαξ.

Η αποψινή αναμέτρηση ξεκινά στις 22:00 και θα μεταδοθεί από το Cosmote Sport 2 HD και το MEGA.