Η πιο σέξι παρουσιάστρια στο Μεξικό πανηγύρισε την νίκη της χώρας της και προκάλεσε... καύσωνα

Το Μεξικό ξεκίνησε με νίκη το Παγκόσμιο Κύπελλο, καθώς επικράτησε της Νοτίου Αφρικής με 2-0 στην Πόλη του Μεξικού και οι πανηγυρισμοί δεν έχουν σταματήσει.

Τα βλέμματα όμως τράβηξε η σέξι και ζουμερή Μεξικανή παρουσιάστρια Γιανέτ Γκαρσία, η οποία στο παρελθόν είχε κερδίσει τον τίτλο της «πιο σέξι παρουσιάστριας καιρού στον κόσμο». Η 35χρονη πρώην παρουσιάστρια δημοσίευσε έναν άκρως αποκαλυπτικό χορό στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, φορώντας σέξι εσώρουχα και κρατώντας μια μπάλα, με την λεζάντα να λέει «VAMOS MÉXICO!».

Η Γκαρσία τράβηξε τα βλέμματα για πρώτη φορά όταν ήταν παρουσιάστρια του καιρού στο δίκτυο Televisa Monterrey από το 2013 έως το 2019. Εδώ και χρόνια έχει αφήσει το πόστο αυτό, ζει μόνιμα στην Νέα Υόρκη και ασχολείται ως μοντέλο και δημιουργός περιεχομένου σε συνδρομητικές πλατφόρμες ενηλίκων (όπως το OnlyFans).