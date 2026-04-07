Η πιο viral διαφήμιση της ιστορίας: Η Nutella ταξιδεύει με το Artemis II

Η Nutella κατάφερε να κλέψει τις εντυπώσεις σε μια ιστορική στιγμή για την εξερεύνηση του διαστήματος. Το αγαπημένο σοκολατένιο άλειμμα «έπιασε» μηδενική βαρύτητα κατά τη διάρκεια της αποστολής Artemis II της NASA και έγινε viral μέσα σε λίγες ώρες.

Το βαζάκι Nutella εμφανίστηκε… από το πουθενά στην κουζίνα του διαστημοπλοίου, αιωρούμενο σε zero gravity, γυρνώντας και περιστρεφόμενο σαν να ποζάρει επαγγελματικά. Η ετικέτα του ήταν τέλεια ορατή, δημιουργώντας ένα στιγμιότυπο που θύμιζε storyboard επαγγελματικού διαφημιστικού.

The farthest pot of Nutella in the history of humanity pic.twitter.com/MLciZEhUYm — Anonymous (@YourAnonOne) April 6, 2026

Viral μέσα σε λίγες ώρες

Το βίντεο έκανε το γύρο των social media μέσα σε λίγες ώρες, με χιλιάδες χρήστες να σχολιάζουν ότι καμία διαφημιστική ομάδα δεν θα μπορούσε να το αναπαράγει. Η ίδια η Nutella μοιράστηκε το κλιπ, γράφοντας:

«Είναι τιμή μας που ταξιδέψαμε πιο μακριά από οποιαδήποτε πραλίνα στην ιστορία»

Το δημοσίευμα συγκέντρωσε σχεδόν 200.000 προβολές ως το βράδυ της Δευτέρας, ενώ και η NASA συμμετείχε στο παιχνίδι, δημοσιεύοντας στο X:

«Απολαμβάνοντας γλυκές λιχουδιές, ενώ το πλήρωμά μας στο Artemis τραβάει γλυκές φωτογραφίες της Σελήνης»

Η Nutella «έλαμψε» περίπου τέσσερα λεπτά πριν η ομάδα του Artemis II καταρρίψει το ρεκόρ απόστασης του Apollo 13 του 1970, φτάνοντας πιο μακριά από τη Γη από οποιοδήποτε άλλο ανθρώπινο πλήρωμα: 248.655 μίλια μακριά.

Με αυτό τον απρόσμενο τρόπο, η Nutella έγινε το πιο γλυκό «αστρικό» viral της χρονιάς και ίσως η μόνη σοκολατένια μάρκα με τέτοιο διαστημικό ρεκόρ.