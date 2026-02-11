Η καρδιά της Αθήνας χτυπά σε ανατολίτικους ρυθμούς από το περασμένο Σαββατοκύριακο, καθώς η Πλατεία Κοτζιά μεταμορφώθηκε σε μια μικρή Chinatown για τον εορτασμό της Κινεζικής Πρωτοχρονιάς.

Με αφορμή την έλευση του «Έτους του Αλόγου» για το 2026, εκατοντάδες Αθηναίοι, τουρίστες και μέλη της κινεζικής κοινότητας πλημμύρισαν τον χώρο μπροστά από το Δημαρχείο, συμμετέχοντας σε μια γιορτή γεμάτη χρώμα, κίνηση και παράδοση.

Ένας χορός Δράκων στο κέντρο της πόλης



Το θέαμα ήταν καθηλωτικό από τα πρώτα λεπτά. Ο παραδοσιακός χορός του Δράκου και του Λιονταριού, συνοδευόμενος από τον ήχο των τυμπάνων και των κυμβάλων, έκλεψε τις εντυπώσεις. Οι επιδέξιοι χορευτές κινήθηκαν ανάμεσα στο πλήθος, συμβολίζοντας την απομάκρυνση της κακής τύχης και τον ερχομό της ευημερίας.

Η Πλατεία Κοτζιά «ντύθηκε» στα κόκκινα: Η Αθήνα γιόρτασε την Κινεζική Πρωτοχρονιά

📹Μιχάλης Λεγάκης pic.twitter.com/CxDt422Jwc — Flash.gr (@flashgrofficial) February 11, 2026

Τι είδαμε στην Πλατεία Κοτζιά

Παραδοσιακές φορεσιές: Εντυπωσιακά μεταξωτά ενδύματα σε έντονο κόκκινο χρώμα, το οποίο θεωρείται το χρώμα της τύχης.

Επιδείξεις πολεμικών τεχνών: Σχολές Kung Fu παρουσίασαν προγράμματα που συνδύαζαν την πειθαρχία με την καλλιτεχνική κίνηση.

Καλλιγραφία και χειροτεχνία: Ειδικά περίπτερα έδιναν την ευκαιρία στους περαστικούς να δουν το όνομά τους γραμμένο με κινεζικούς χαρακτήρες ή να μάθουν την τέχνη της χαρτοκοπτικής.

@flashgrofficial Η Κινεζική Πρωτοχρονιά γιορτάζεται και στην Αθήνα με πολιτιστικές δράσεις και γαστρονομικές εμπειρίες. 📹 Μιχάλης Λεγάκης ♬ πρωτότυπος ήχος - Flash.gr

Γεύσεις από την Άπω Ανατολή



Φυσικά, γιορτή χωρίς φαγητό δεν γίνεται. Οι πάγκοι που είχαν στηθεί γύρω από την πλατεία πρόσφεραν μια αυθεντική γεύση από Κίνα. Τα dumplings (τα παραδοσιακά πιτάκια που συμβολίζουν τον πλούτο) είχαν την τιμητική τους, ενώ το άρωμα από το τηγανητό ρύζι και τα noodles δημιουργούσε μια εξωτική ατμόσφαιρα στην καρδιά της Αθήνας.



Γιατί στην Κοτζιά;



Η επιλογή της Πλατείας Κοτζιά δεν είναι τυχαία. Βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από την περιοχή του Μεταξουργείου και της Ομόνοιας, όπου δραστηριοποιείται έντονα η κινεζική επιχειρηματική κοινότητα. Η μετατροπή της πλατείας σε ένα ανοιχτό πολιτιστικό κέντρο δείχνει την πολυπολιτισμική δυναμική της σύγχρονης Αθήνας.

συνολικά, έχουν στηθεί 15 περίπτερα στην πλατεία Κοτζιά, που παρουσιάζουν την κινεζική κουλτούρα. Η γιορτή θα είναι ανοιχτή μέχρι το απόγευμα της Τετάρτης(1/2). Κάθε ώρα θα υπάρχει και διαφορετική εκδήλωση πάνω στην σκηνή.