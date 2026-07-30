Η Πλεύση... διαψεύδει την Ζωή: «Υποψήφια ευρωβουλευτής, δημοσιογράφος» στο site η Βασιλική Πολύζου

Στους υποψήφιους ευρωβουλευτές της Πλεύσης Ελευθερίας στον επίσημο διαδικτυακό ιστότοπο του κόμματος φιγουράρει μέχρι σήμερα η Βασιλική Πολύζου με την οποία η Ζωή Κωνσταντοπούλου είχε νωρίτερα ένα νέο άγριο επεισόδιο στη Βουλή.

Η κ. Πολύζου η οποία εργάζεται κανονικά ως διαπιστευμένη κοινοβουλευτική συντάκτρια σε εβδομαδιαία εφημερίδα όχι μόνο ήταν υποψήφια με την Πλεύση Ελευθερίας στις ευρωεκλογές του 2024 αλλά στο βιογραφικό της αναφέρει πως είναι δημοσιογράφος - κόντρα στα όσα είπε νωρίτερα εναντίον της στη Βουλή η κ. Κωνσταντοπούλου.

Φωτ. plefsieleftherias.gr

Μάλιστα ήταν η ίδια η κ. Κωνσταντοπούλου που στην παρουσίαση των υποψήφιων ευρωβουλευτών είχε μιλήσει για την κ. Πολύζου. «Από μικρή ονειρευόταν να γίνει δημοσιογράφος για να αναδεικνύει τα προβλήματα που βλέπει γύρω της, εγώ τη γνώρισα ως μια πραγματική και ανεξάρτητη δημοσιογράφο» είχε πει η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας υποδεχόμενη στο βήμα

Το επεισόδιο και οι δηλώσεις της Ζωής Κωνσταντοπούλου

Ως «ψευδή» είχε χαρακτηρίσει, νωρίτερα, η Ζωή Κωνσταντοπούλου τα όσα λέγονται για το περιστατικό στη Βουλή, ενημερώνοντας τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες.

Ειδικότερα, ανέφερε: «Δεν είναι δημοσιογράφος η κυρία Πολύζου, η οποία έχει διπλό όνομα. Δεν υπήρξε ποτέ εργαζόμενη στην «Πλεύση Ελευθερίας». Είναι ένα πρόσωπο που έχει καταμηνυθεί από εμένα για εγκληματική οργάνωση. Βρισκόταν στο κυλικείο της φρουράς των αστυνομικών, ως μη όφειλε. Κάλεσα τον φρούραρχο, τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη και τον αρχηγό της ΕΛΑΣ. Είναι πολύ σοβαρό το περιστατικό. Έχω υποβάλει καταγγελία για θύλακα της αστυνομίας που δρα μέσα στη Βουλή. Υπήρξε επέμβαση του «100» μετά από κλήση μου».

Το επεισόδιο ξεκίνησε στο κυλικείο των αστυνομικών. Η πρόεδρος της «Πλεύσης Ελευθερίας» ζήτησε τη σύλληψη της Βασιλικής Πολύζου, με την οποία βρίσκεται σε δικαστική αντιδικία, με αποτέλεσμα εκείνη να βρεθεί στο αστυνομικό τμήμα για εξακρίβωση στοιχείων.



Όλα συνέβησαν παρουσία μάλιστα του φρουράρχου της Βουλής, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να διαμαρτύρεται εντόνως για την παρουσία της στο σημείο. Μάλιστα, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατέγραψε όλο το περιστατικό με το κινητό της.



Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, πήρε δύο φορές τηλέφωνο το «100». Τελικώς, η κ. Πολύζου, η οποία δεν έφερε πάνω της ταυτότητα, οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα του Συντάγματος για το τυπικό της εξακρίβωσης στοιχείων.



«Με είδε στο κυλικείο των αστυνομικών και ενημέρωσε τον Φρούραρχο και τον αρχηγό της ΕΛΑΣ για να συλληφθώ. Επίσης απείλησε τον Φρούραρχο ότι θα τον μηνύσει κι αυτόν. Προσπάθησα να αποχωρήσω και με παρεμπόδιζε. Έμπαινε διαρκώς μπροστά μου και με ακουμπούσε με το σώμα της, για να μη φύγω» υποστηρίζει η ίδια η Βασιλική Πολύζου για το περιστατικό λέγοντας πως θα προχωρήσει σε μήνυση βάρος της Ζωής Κωνσταντοπούλου για παράνομη παρεμπόδιση, αλλά και για βιντεοσκόπηση.