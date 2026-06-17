Η πλήρης αποχή από τη ζάχαρη επηρεάζει αρνητικά τον μεταβολισμό - Τι δείχνει νέα μελέτη

Μια νέα επιστημονική μελέτη αμφισβητεί μια αρκετά διαδεδομένη άποψη: ότι η πλήρης αποφυγή της ζάχαρης είναι πάντα το «ιδανικό» για την υγεία. Σύμφωνα με τα ευρήματα, η πρακτική της μείωσης της ζάχαρης ίσως να μην έχει τα αναμενόμενα οφέλη και, σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε αρνητικές μεταβολικές αλλαγές.

Η έρευνα παρουσιάστηκε στο συνέδριο ENDO 2026 της Endocrine Society στο Σικάγο και βασίστηκε σε πειράματα σε ποντίκια. Οι επιστήμονες θέλησαν να εξετάσουν τι συμβαίνει όταν η ζάχαρη, και συγκεκριμένα η σουκρόζη (η κοινή επιτραπέζια ζάχαρη), αφαιρείται εντελώς από μια κατά τα άλλα χαμηλών λιπαρών διατροφή.

Τι έδειξε το πείραμα σε ποντίκια

Τα ζώα χωρίστηκαν σε δύο ομάδες. Η μία ομάδα ακολουθούσε διατροφή χαμηλή σε λιπαρά αλλά χωρίς καθόλου σουκρόζη, ενώ η δεύτερη είχε επίσης χαμηλά λιπαρά αλλά περιείχε μια φυσιολογική ποσότητα ζάχαρης. Η σύγκριση διήρκεσε περίπου 16 εβδομάδες, ένα διάστημα αρκετό για να φανούν αλλαγές στον μεταβολισμό.

Αυτό που βρήκαν οι ερευνητές ήταν κάπως απρόσμενο. Παρότι τα ποντίκια και των δύο ομάδων είχαν παρόμοιο σωματικό βάρος, εκείνα που δεν κατανάλωναν καθόλου ζάχαρη εμφάνισαν χειρότερη ρύθμιση του σακχάρου στο αίμα. Με άλλα λόγια, ο οργανισμός τους δυσκολευόταν περισσότερο να διαχειριστεί τη γλυκόζη. Παράλληλα, παρατηρήθηκε μειωμένη ευαισθησία στην ινσουλίνη, κάτι που αποτελεί βασικό δείκτη μεταβολικής υγείας. Όταν ο οργανισμός γίνεται λιγότερο «ευαίσθητος» στην ινσουλίνη, αυξάνεται ο κίνδυνος εμφάνισης προβλημάτων όπως ο διαβήτης τύπου 2.

Επιπτώσεις στο έντερο και τον μεταβολισμό

Ένα ακόμη σημαντικό εύρημα αφορούσε το έντερο. Στα ποντίκια χωρίς ζάχαρη καταγράφηκαν αλλαγές στη σύσταση του μικροβιώματος, δηλαδή των βακτηρίων που ζουν φυσιολογικά στο έντερο και παίζουν σημαντικό ρόλο στην πέψη και στο ανοσοποιητικό σύστημα. Αυτές οι αλλαγές συνοδεύτηκαν από ενδείξεις φλεγμονής στο έντερο.

Η φλεγμονή δεν περιορίστηκε μόνο στο πεπτικό σύστημα. Οι επιστήμονες εντόπισαν επίσης ενδείξεις φλεγμονωδών διεργασιών στο ήπαρ, καθώς και χαρακτηριστικά που συνδέονται με λιπώδη νόσο του ήπατος. Πρόκειται για μια κατάσταση όπου συσσωρεύεται λίπος στο συκώτι και μπορεί, με την πάροδο του χρόνου, να επηρεάσει τη λειτουργία του.

Συνολικά, τα ποντίκια που δεν κατανάλωναν καθόλου ζάχαρη παρουσίασαν ένα πιο «διαταραγμένο» μεταβολικό προφίλ σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου. Αυτό οδήγησε τους ερευνητές στο συμπέρασμα ότι η πλήρης απομάκρυνση της ζάχαρης από μια ισορροπημένη διατροφή χαμηλών λιπαρών ίσως να μην είναι τόσο ωφέλιμη όσο πιστεύεται.

Γιατί οι ερευνητές μιλούν για «διατροφική ισορροπία»

Οι επιστήμονες τονίζουν ότι το βασικό μήνυμα δεν είναι πως η ζάχαρη πρέπει να καταναλώνεται ανεξέλεγκτα, αλλά ότι η διατροφή χρειάζεται ισορροπία. Η απόλυτη αποφυγή ενός συστατικού, π.χ. της ζάχαρης, μπορεί να διαταράξει τη φυσιολογική λειτουργία του οργανισμού, ιδιαίτερα σε επίπεδο εντέρου και μεταβολισμού.

Μέχρι σήμερα υπήρχαν λίγα δεδομένα για το τι συμβαίνει όταν μια διατροφή γίνεται υπερβολικά περιοριστική ως προς τη ζάχαρη, ειδικά όταν είναι ήδη χαμηλή σε λιπαρά. Η συγκεκριμένη μελέτη έρχεται να καλύψει αυτό το κενό, δείχνοντας ότι οι ακραίες διατροφικές επιλογές δεν είναι πάντα οι πιο υγιεινές.

Ένα από τα βασικά σημεία που αναδεικνύεται είναι ο ρόλος του μικροβιώματος του εντέρου. Τα «καλά» βακτήρια του εντέρου φαίνεται πως χρειάζονται μια ισορροπία θρεπτικών συστατικών για να λειτουργούν σωστά. Όταν αυτή η ισορροπία διαταραχθεί, μπορεί να επηρεαστεί ολόκληρο το μεταβολικό σύστημα του οργανισμού.

Οι ερευνητές υπογραμμίζουν ότι στο μέλλον οι διατροφικές οδηγίες ίσως χρειαστεί να δώσουν μεγαλύτερη έμφαση στη συνολική ποιότητα και ισορροπία της διατροφής, και όχι μόνο στη μείωση της ζάχαρης. Στόχος δεν είναι η δαιμονοποίηση ενός συστατικού, αλλά η κατανόηση του πώς όλα τα στοιχεία της διατροφής λειτουργούν μαζί.