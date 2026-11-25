Από τον έναν ένστολο στον άλλο φέρεται να διαδιδόταν η πληροφορία για τη δυνατότητα εξασφάλισης εικονικών αποδείξεων διαμονής, διευρύνοντας τον κύκλο των προσώπων που απευθύνονταν στα δύο κυκλώματα τα οποία ερευνά η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων.

Τον τρόπο λειτουργίας του μηχανισμού περιέγραψε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1. Όπως εξήγησε, οι μετακινήσεις για υπηρεσιακούς λόγους πραγματοποιούνταν κανονικά, ωστόσο τα παραστατικά που υποβάλλονταν για την αποζημίωση της διαμονής δεν ανταποκρίνονταν στα πραγματικά έξοδα.

Οι ελεγχόμενοι φέρονται, μεταξύ άλλων, να φιλοξενούνταν δωρεάν σε σπίτια συγγενών ή φίλων, αλλά να προσκόμιζαν αποδείξεις από διαφορετικά καταλύματα για να εισπράξουν τις προβλεπόμενες αποζημιώσεις.

Οι εταιρείες που εξέδιδαν τις αποδείξεις

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές που επικαλείται το ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι δύο οργανώσεις δρούσαν ανεξάρτητα, χρησιμοποιώντας γραφεία και δίκτυα εταιρειών για την έκδοση των επίμαχων παραστατικών.

Στις αποδείξεις εμφανίζονταν διαμονές σε καταλύματα όπου οι υπάλληλοι δεν είχαν φιλοξενηθεί ή ακόμη και σε ανύπαρκτα καταλύματα. Μετά την είσπραξη της αποζημίωσης, οι εμπλεκόμενοι φέρονται να κρατούσαν το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων και να απέδιδαν στα κυκλώματα τη συμφωνημένη αμοιβή.

Οι μετακινήσεις αφορούσαν, μεταξύ άλλων, την ενίσχυση αστυνομικών υπηρεσιών στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, καθώς και τη στελέχωση υπηρεσιών σε τουριστικές περιοχές κατά τη θερινή περίοδο.

Η κ. Δημογλίδου διευκρίνισε ότι η υπόθεση δεν περιορίζεται στις περιοχές όπου πραγματοποιήθηκαν οι συλλήψεις, καθώς οι υπηρεσιακές μετακινήσεις που εξετάζονται ενδέχεται να αφορούν ολόκληρη τη χώρα.

Περίπου 1.300 ένστολοι στο μικροσκόπιο

Στην υπόθεση φέρονται να εμπλέκονται περίπου 1.300 ένστολοι, μεταξύ των οποίων στρατιωτικοί, αστυνομικοί, λιμενικοί και πυροσβέστες, ενώ εξετάζονται και περιπτώσεις άλλων δημοσίων υπαλλήλων. Η εκτιμώμενη ζημία για το Δημόσιο ξεπερνά τα 12,5 εκατ. ευρώ.

Η έρευνα διήρκεσε περισσότερο από ενάμιση χρόνο. Στις επιχειρήσεις της Τρίτης 24 Νοεμβρίου σε Αθήνα, Ιωάννινα και Μυτιλήνη πραγματοποιήθηκαν συνολικά 22 συλλήψεις. Μεταξύ των συλληφθέντων περιλαμβάνονται τέσσερις αστυνομικοί και ένας αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού, οι οποίοι φέρονται να εντοπίστηκαν ενώ παραλάμβαναν εικονικές αποδείξεις.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες από την έρευνα, ηγετικό ρόλο στην πρώτη οργάνωση φέρεται να είχε γυναίκα που διατηρεί λογιστικό γραφείο στην Αττική. Στη δεύτερη, κεντρικός ρόλος αποδίδεται σε άνδρα, με στενό συνεργάτη έναν λιμενικό.

Κατά τις κατ’ οίκον έρευνες εντοπίστηκαν συνολικά περίπου 400.000 ευρώ, όπως ανέφερε η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. Οι Αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν τα ευρήματα για να προσδιορίσουν τις ατομικές ευθύνες, τη συνολική οικονομική ζημία και την πιθανή συμμετοχή άλλων προσώπων.