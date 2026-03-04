Η πλούσια σε λιπαρά και ζάχαρη διατροφή στην παιδική ηλικία καταστρέφει στον εγκέφαλο

Η διατροφή στην παιδική ηλικία φαίνεται πως αφήνει βαθύτερο αποτύπωμα απ’ όσο πιστεύεται, σύμφωνα με νέα έρευνα που δημοσιεύτηκε στο Nature Communications. Η μελέτη δείχνει ότι μια παιδική διατροφή πλούσια σε λιπαρά και ζάχαρη μπορεί να «χαράξει» μόνιμες αλλαγές στον εγκέφαλο, επηρεάζοντας τον τρόπο με τον οποίο ρυθμίζεται η όρεξη ακόμη και στην ενήλικη ζωή. Το εντυπωσιακό εύρημα είναι πως η στοχευμένη ενίσχυση του μικροβιώματος του εντέρου με προβιοτικά ή πρεβιοτικά μπορεί να αντιστρέψει αυτές τις επιδράσεις – τουλάχιστον σε πειραματόζωα.

Τα τελευταία χρόνια, οι επιστήμονες γνωρίζουν ότι το περιβάλλον στο οποίο μεγαλώνει ένα παιδί καθορίζει σε μεγάλο βαθμό τη μελλοντική του υγεία. Τα υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα, πλούσια σε ζάχαρη και κορεσμένα λιπαρά, είναι συχνά η εύκολη λύση. Αυτές οι τροφές προσφέρουν πολλές θερμίδες αλλά λίγα θρεπτικά συστατικά, διαμορφώνοντας διατροφικές συνήθειες που δύσκολα αλλάζουν αργότερα. Το ερώτημα που απασχόλησε τους ερευνητές ήταν αν οι συνέπειες περιορίζονται στο σωματικό βάρος ή αν επηρεάζουν και τα ίδια τα εγκεφαλικά κυκλώματα της όρεξης.

Ο άξονας εντέρου-εγκεφάλου στο μικροσκόπιο

Στο επίκεντρο της μελέτης βρέθηκε το μικροβίωμα του εντέρου – τα τρισεκατομμύρια μικροοργανισμών που ζουν στο πεπτικό μας σύστημα. Αυτή η «αόρατη κοινότητα» δεν βοηθά μόνο στην πέψη και στην παραγωγή βιταμινών, αλλά επικοινωνεί διαρκώς με τον εγκέφαλο μέσω του λεγόμενου άξονα εντέρου-εγκεφάλου. Μέσα από χημικά σήματα και νευροδιαβιβαστές, τα βακτήρια επηρεάζουν το αίσθημα πείνας, τον κορεσμό, ακόμη και τη διάθεση. Όταν η ισορροπία τους διαταραχθεί, αλλάζει και το μήνυμα που φτάνει στον εγκέφαλο.

Η ερευνητική ομάδα από το APC Microbiome Ireland του University College Cork θέλησε να εξετάσει αν μια ανθυγιεινή διατροφή στα πρώτα στάδια της ζωής αφήνει μόνιμο αποτύπωμα. Για τον σκοπό αυτό, τάισε νεαρά ποντίκια με δίαιτα εξαιρετικά πλούσια σε λίπος και ζάχαρη, προσομοιώνοντας ένα σύγχρονο δυτικό διατροφικό πρότυπο. Παράλληλα, μια δεύτερη ομάδα ακολούθησε ισορροπημένη διατροφή.

Όταν τα ποντίκια ενηλικιώθηκαν, για όλα έγινε αλλαγή σε υγιεινές τροφές. Ωστόσο, εκείνα που είχαν εκτεθεί νωρίς στην ανθυγιεινή δίαιτα συνέχισαν να προτιμούν τα γλυκά και τις «εύγευστες» τροφές. Ιδίως τα αρσενικά έδειξαν αυξημένη προτίμηση στο γλυκό νερό, ενώ συνολικά κατανάλωναν μεγαλύτερες ποσότητες τροφής και παρουσίαζαν αλλοιωμένες συμπεριφορές σίτισης. Το αξιοσημείωτο είναι ότι αυτά τα μοτίβα παρέμειναν, παρότι το βάρος τους είχε επανέλθει σε φυσιολογικά επίπεδα.

Τι έδειξαν τα πειράματα στον υποθάλαμο

Η ανάλυση του εγκεφάλου αποκάλυψε πιθανή εξήγηση. Στον υποθάλαμο – την περιοχή που λειτουργεί ως «κέντρο ελέγχου» της όρεξης – παρατηρήθηκε μείωση των εξειδικευμένων κυττάρων που ανταποκρίνονται σε ορμόνες κορεσμού, όπως τη λεπτίνη. Με απλά λόγια, ο εγκέφαλος διέθετε λιγότερους «δέκτες» για να αντιληφθεί ότι το σώμα έχει χορτάσει. Οι διαφορές μάλιστα διέφεραν ανά φύλο, υποδηλώνοντας ότι η βιολογία ανδρών και γυναικών μπορεί να αντιδρά διαφορετικά στη διατροφική επιβάρυνση.

Στη συνέχεια, οι επιστήμονες δοκίμασαν δύο παρεμβάσεις. Σε μία ομάδα χορήγησαν πρεβιοτικά – φυτικές ίνες που δεν πέπτονται αλλά λειτουργούν ως τροφή για τα ωφέλιμα βακτήρια. Σε άλλη ομάδα έδωσαν προβιοτικό με το βακτηριακό στέλεχος Bifidobacterium longum. Και οι δύο παρεμβάσεις απέτρεψαν τις μακροχρόνιες διαταραχές της όρεξης. Τα ποντίκια που έλαβαν συμπληρώματα δεν εμφάνισαν την ίδια εμμονή στα γλυκά, ενώ ο υποθάλαμός τους διατήρησε φυσιολογικό αριθμό κυττάρων ρύθμισης της όρεξης.

Ενδιαφέρον έχει ότι οι δύο στρατηγικές λειτούργησαν με διαφορετικό τρόπο. Τα πρεβιοτικά άλλαξαν συνολικά τη σύνθεση του μικροβιώματος, ενισχύοντας ποικίλες οικογένειες «καλών» βακτηρίων. Αντίθετα, το συγκεκριμένο προβιοτικό δεν τροποποίησε δραστικά τη γενική εικόνα, αλλά φάνηκε να δρα πιο στοχευμένα, επηρεάζοντας μεταβολικές οδούς – όπως εκείνες της τρυπτοφάνης – που συνδέονται με τη λειτουργία του εγκεφάλου.

Μπορεί να εφαρμοστεί και στους ανθρώπους;

Το επόμενο βήμα είναι να διαπιστωθεί πότε ακριβώς είναι αποτελεσματικότερη μια τέτοια παρέμβαση: αρκεί η χορήγηση προβιοτικών στην ενήλικη ζωή ή απαιτείται πρόληψη από τα πρώτα χρόνια; Αν τα ευρήματα επιβεβαιωθούν και σε ανθρώπους, θα μπορούσαν να ανοίξουν τον δρόμο για νέες, στοχευμένες στρατηγικές αντιμετώπισης της παχυσαρκίας, εστιάζοντας όχι μόνο στις θερμίδες αλλά και στο μικροβίωμα, που «συνομιλεί» καθημερινά με τον εγκέφαλό μας.