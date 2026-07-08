Η πόλη που κέρδισε τον κόσμο: Η Κοπεγχάγη στην κορυφή των πιο βιώσιμων προορισμών για το 2026

Η πρωτεύουσα της Δανίας αποδεικνύει για ακόμη μία χρονιά ότι η ποιότητα ζωής, οι σύγχρονες υποδομές και η περιβαλλοντική συνείδηση μπορούν να συνυπάρξουν, κατακτώντας την πρώτη θέση στη διεθνή κατάταξη του Economist Intelligence Unit για την πιο βιώσιμη πόλη το 2026.



Η δανική πρωτεύουσα κατάφερε να διατηρήσει την κορυφή για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, αφήνοντας πίσω τη Βιέννη, η οποία είχε κυριαρχήσει στη λίστα για τρία χρόνια.



Η κατάταξη βασίστηκε στην αξιολόγηση 173 πόλεων σε ολόκληρο τον κόσμο, με κριτήρια όπως η σταθερότητα, η υγειονομική περίθαλψη, η εκπαίδευση, οι υποδομές, ο πολιτισμός και η συνολική ποιότητα ζωής.

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Οι λόγοι που την ώθησαν στην κορυφή

Η Κοπεγχάγη συγκέντρωσε την υψηλότερη δυνατή βαθμολογία σε τρεις βασικούς τομείς: τη σταθερότητα, τις υποδομές και την εκπαίδευση.



Σύμφωνα με τον EIU, η επιτυχία της πόλης βασίζεται στον συνδυασμό αποτελεσματικών δημόσιων υπηρεσιών, ασφαλούς περιβάλλοντος, ανεπτυγμένων υποδομών και ισχυρής πολιτιστικής ταυτότητας.



Η πόλη αποτελεί εδώ και χρόνια παράδειγμα βιώσιμης ανάπτυξης, με έμφαση στις πράσινες μετακινήσεις, την ενεργειακή αποδοτικότητα και τη δημιουργία ενός αστικού περιβάλλοντος που ευνοεί την καθημερινότητα των κατοίκων.

Οι πόλεις που συμπληρώνουν την παγκόσμια δεκάδα



Στη δεύτερη θέση βρέθηκε η Βιέννη, ενώ η Μελβούρνη ανέβηκε στην τρίτη θέση, βελτιώνοντας τη θέση της σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.



Η Σίδνεϊ σημείωσε επίσης σημαντική άνοδο και βρέθηκε στην τέταρτη θέση, ενώ η Ζυρίχη υποχώρησε στην πέμπτη.

unsplash - Γενεύη



Την πρώτη δεκάδα συμπληρώνουν:

Κοπεγχάγη – Δανία Βιέννη – Αυστρία Μελβούρνη – Αυστραλία Σίδνεϊ – Αυστραλία Ζυρίχη – Ελβετία Γενεύη – Ελβετία Οσάκα – Ιαπωνία Αδελαΐδα – Αυστραλία Βανκούβερ – Καναδάς Τόκιο – Ιαπωνία

unsplash - Τόκιο

Η άνοδος της Ασίας και οι ανατροπές στη λίστα

Η Ασία παρουσίασε βελτίωση στις συνολικές της επιδόσεις, κυρίως χάρη στην ενίσχυση των υπηρεσιών υγείας και στις αυξημένες επενδύσεις στον συγκεκριμένο τομέα.



Η Οσάκα παρέμεινε η υψηλότερα καταταγμένη ασιατική πόλη, ενώ σημαντική άνοδο σημείωσε η Φουζού, λόγω της βελτίωσης των υποδομών υγειονομικής περίθαλψης.



Συνολικά, εννέα ασιατικές πόλεις βρίσκονται πλέον στις 20 κορυφαίες του κόσμου, μαζί με επτά ευρωπαϊκές.

Πτώση για πόλεις του Κόλπου και εμπόλεμες περιοχές



Οι γεωπολιτικές εντάσεις επηρέασαν σημαντικά τη βαθμολογία αρκετών πόλεων στη Μέση Ανατολή.



Η Μουσκάτ κατέγραψε τη μεγαλύτερη πτώση, χάνοντας 14 θέσεις και φτάνοντας στην 123η θέση, ενώ η Κουβέιτ υποχώρησε κατά 12 θέσεις.



Παράλληλα, η Τεχεράνη και το Κίεβο επηρεάστηκαν από τις συνέπειες των πολέμων και βρέθηκαν χαμηλότερα στην κατάταξη.



Στην τελευταία θέση παρέμεινε η Δαμασκός, ως η λιγότερο βιώσιμη πόλη της λίστας.

unsplash - Αθήνα

Η Αθήνα στην 88η θέση



Η Αθήνα βρέθηκε στην 88η θέση της παγκόσμιας κατάταξης, δείχνοντας ότι υπάρχει ακόμη σημαντικό περιθώριο βελτίωσης σε τομείς όπως οι υποδομές, η ποιότητα του αστικού περιβάλλοντος και οι δημόσιες υπηρεσίες.



Η νέα κατάταξη δείχνει πως οι πόλεις που επενδύουν στη σταθερότητα, την υγεία, την εκπαίδευση και τη βιώσιμη ανάπτυξη είναι αυτές που κερδίζουν τη μάχη για καλύτερη ζωή στο μέλλον.

Με πληροφορίες από CNN,