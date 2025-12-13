Η πολυκατοικία στη Βούλα με πρόσοψη εμπνευσμένη από τα φτερά του Ικάρου

Ένα νέο συγκρότημα κατοικιών στη Βούλα ξεχωρίζει για τον αρχιτεκτονικό του σχεδιασμό, αντλώντας έμπνευση από την αρχαία ελληνική μυθολογία και ειδικότερα τον μύθο του Ικάρου.

Η πρόσοψη του κτιρίου παραπέμπει στα μυθικά φτερά της εμβληματικής μορφής, μέσα από γεωμετρικές γραμμές και επαναλαμβανόμενα στοιχεία που δημιουργούν αίσθηση κίνησης και ελαφρότητας. Το αποτέλεσμα είναι ένα σύγχρονο κτίριο που επιχειρεί να συνδέσει τον μύθο με τη σημερινή αστική κατοικία των νοτίων προαστίων.

Το έργο φέρει την υπογραφή του βραβευμένου ελληνικού γραφείου ADD Architecture Studio. Διαβάστε τι λένε οι εμπνευστές του σχεδίου.