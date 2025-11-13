Η πορτογαλική A Bola αποθεώνει τον Ιωαννίδη - «Η απουσία του Γιόκερες δεν ήταν αισθητή»

Το περασμένο καλοκαίρι έφερε αρκετές αλλαγές για δύο ομάδες που φορούν «πράσινα». Παναθηναϊκός και Σπόρτινγκ Λισαβόνας πούλησαν τα «μεγάλα» τους επιθετικά όπλα, με τον Βίκτορ Γιόκερες να αποχωρεί από τους πρωταθλητές Πορτογαλίας και να μεταπηδά στην Άρσεναλ του Μικέλ Αρτέτα και τον Φώτη Ιωαννίδη να καλείται να καλύψει το κενό του Σουηδού «κίλερ» στο «Αλβαλάδε».

Ο πρώην αρχηγός του τριφυλλιού τα έχει πάει αρκετά καλά στο ξεκίνημα του στη Σπόρτινγκ, με δημοσίευμα της «A Bola» να... αποθεώνει τον 25χρονο επιθετικό, ο οποίος μαζί με τον Σουάρεζ έχουν κάνει τους οπαδούς της ομάδας να ξεχάσουν εύκολα τον Γιόκερες. Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, οι δύο επιθετικοί της ομάδας του Ρουί Μπόρζες έχουν ανταποκριθεί πλήρως στις προσδοκίες του συλλόγου. Ο Σουάρεζ, που έχει μέχρι στιγμής φανέλα βασικού, είναι δεύτερος σκόρερ της Σπόρτινγκ με 8 τέρματα σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ ο Ιωαννίδης που έχει αγωνιστεί λιγότερο, μετρά 4 τέρματα και δύο ασίστ, με πρώτο σκόρερ τον Γκονζάλβες.

ΑΠΕ ΜΠΕ

Το εξαιρετικό «φεγγάρι» του διεθνή επιθετικού δυστυχώς διακόπηκε απότομα, αφού στο τελευταίο παιχνίδι του πρωταθλήματος απέναντι στη Σάντα Κλάρα, ο φωτογραφικός φακός εντόπισε τον Ιωαννίδη να περπατά με πατερίτσες στο αεροδρόμιο. Όπως επιβεβαιώθηκε λίγο αργότερα, ο 25χρονος επιθετικός υπέστη μερική ρήξη του έσω πλάγιου συνδέσμου, που θα τον κρατήσει εκτός γηπέδων για περίπου έναν με ενάμιση μήνα.

Ο τραυματισμός αυτός θα στερήσει τις υπηρεσίες του τόσο στα ματς της Εθνικής, όσο και σε σημαντικά παιχνίδια της Σπόρτινγκ με κυριότερο το ντέρμπι κόντρα στην Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη.

Το απόσπασμα του δημοσιεύματος της A Bola

«Πέρα από την αξιολόγηση των ενισχύσεων που υπέγραψε η Σπόρτινγκ για την τρέχουσα σεζόν, η μεγάλη πρόκληση που όλοι επεσήμαναν για τους Lions ήταν το πώς να ξεπεράσουν την απώλεια του Gyokeres , ο οποίος, είναι αλήθεια, άφησε το όνομά του γραμμένο με χρυσά γράμματα στην ιστορία του συλλόγου της Αλβαλάντε, πετυχαίνοντας φανταστικά νούμερα στα δύο χρόνια που αγωνίστηκε με τις πράσινες και άσπρες ρίγες. Συγκεκριμένα, σκόραρε 97 γκολ σε 102 αγώνες, με τον Σουηδό να μπαίνει στη λίστα με τους κορυφαίους σκόρερ στην ιστορία του συλλόγου.



Με σχεδόν το ένα τρίτο του πρωταθλήματος να έχει ολοκληρωθεί, λίγα ακούγονται για τον Γκιόκερες , ή μάλλον, για την απουσία του Σουηδού επιθετικού στην ομάδα του Ρούι Μπόρχες, ενός προπονητή που έλαβε δύο επιθετικούς παίκτες στην τελευταία μεταγραφική περίοδο. Ο Κολομβιανός Λουίς Σουάρες ήταν ο πρώτος που έφτασε, χαρακτηρισμένος ως ο διάδοχος του «μασκοφόρου», κάτι που από μόνο του θα μπορούσε να αποτελέσει επιπλέον βάρος, αλλά ο επιθετικός έδειξε γρήγορα ατσάλινα νεύρα και οξυδερκή στόχευση. Ο Έλληνας Ιωαννίδης αποκτήθηκε την τελευταία ημέρα της θερινής μεταγραφικής περιόδου και εντάχθηκε στην ομάδα της Σπόρτινγκ, η οποία ήταν ήδη σε κίνηση.

Είναι βέβαιο ότι και οι δύο έχουν ανταποκριθεί στις προσδοκίες. Ο Σουάρες είναι ο δεύτερος σκόρερ της ομάδας με οκτώ γκολ (επτά στο πρωτάθλημα και ένα στο Champions League ), ενώ ο Ιωαννίδης , με λιγότερο χρόνο συμμετοχής, έχει πετύχει τα μισά. Ο Πέδρο Γκονσάλβες είναι ο πρώτος σκόρερ με εννέα γκολ, και ο Τρινκάο εμφανίζεται επίσης στη λίστα των σκόρερ με πέντε, αποτέλεσμα της επιθετικής ικανότητας των Λιονταριών.

(Η Σπόρτινγκ) Είναι η πορτογαλική ομάδα με τα περισσότερα σουτ εντός εστίας, τόσο εντός όσο και εκτός περιοχής, για να μην αναφέρουμε τις χαμένες ευκαιρίες και τα επιτυχημένα κόρνερ. Τελικά, η απουσία του Γκιόκερες δεν ήταν αισθητή».