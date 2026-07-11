Η πρόσκληση που δέχτηκε ο Κέιν από τον Τράμπ και η... μοναδική εμπειρία

Ο Χάρι Κέιν προχώρησε σε μια αποκάλυψη που αφορά τον Ντόναλντ Τράμπ, καθώς ο αρχηγός της εθνικής Αγγλίας ανέφερε πως είχε παίξει γκόλφ με τον πλανητάρχη πριν από 18 μήνες.

Μερικές μέρες πριν, ο Ντόναλντ Τράμπ είχε μιλήσει με τα καλύτερα λόγια για τον σκόρερ των «τριών λιονταριών» λέγοντας πως τον θεωρεί σπουδαίο ποδοσφαιριστή και εξαιρετικό άνθρωπο, ενώ αναφέρθηκε και στις ικανότητες του αρχισκόρερ των Άγγλων και στο γκόλφ. Αυτό ήταν η αφορμή να ερωτηθεί για τις συγκεκριμένες δηλώσεις και ο Κέιν, ο οποίος μίλησε πριν τον μεγάλο προημιτελικό της Αγγλίας με την Νορβηγία και επιβεβαίωσε ότι η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα.

Συγκεκριμένα ο Άγγλος επιθετικός είπε:

«Έπαιξα καλά για να είμαι ειλικρινής, αλλά πριν από 18 μήνες με κάλεσε να παίξω όταν ήμουν στο Παλμ Μπιτς. Έτσι, όταν ο Πρόεδρος σε προσκαλεί κάπου, ήταν μια αρκετά σουρεαλιστική εμπειρία απλώς να τον συναντήσεις και προφανώς να παίξεις γκολφ μαζί του. Το γκολφ του είναι αρκετά καλό, για να είμαι ειλικρινής. Ελπίζω να μπορέσω να παίξω γκολφ τόσο καλό όσο αυτός όταν φτάσω στην ηλικία του, αυτό είναι σίγουρο. Μια μοναδική εμπειρία, αλλά ήμουν απλώς ευγνώμων που με κάλεσε να παίξω».

Harry Kane reflects on his experience of playing golf with Donald Trump ⛳️ pic.twitter.com/e32k7QeCvl — Football on TNT Sports (@footballontnt) July 11, 2026

Αξίζει να αναφερθεί πως ο Τράμπ είναι θερμός υποστηρικτής του Κέιν καθώς μετά την πρόκρισή τους επί του Μεξικού τον είχε αποθεώσει, ενώ έχει γράφει και στα προσωπικά του social media πως: «Ο Χάρι Κέιν της Αγγλίας είναι ένας σπουδαίος ποδοσφαιριστής!».