Η Πριγκίπισσα Νταϊάνα «επέστρεψε» στο Παρίσι: Το νέο κέρινο ομοίωμα με το φόρεμα της «εκδίκησης»

Τα αποκαλυπτήρια του νέου κέρινου ομοιώματος της λαοφιλούς πριγκίπισσας Νταϊάνα έγιναν την Πέμπτη 20 Νοεμβρίου στο μουσείο Γκρεβάν, ένα από τα παλαιότερα της Ευρώπης.

Το άγαλμα παραγγέλθηκε στο Παρίσι μετά την επίσκεψη του διευθυντή του Μουσείου Γκρεβάν στο Λονδίνο, ο οποίος δήλωσε απογοητευμένος από την απεικόνιση της Νταϊάνα στο Μαντάμ Τισό. Έτσι, αποφάσισε να δημιουργήσει τη δική του εκδοχή.

Το φόρεμα της «εκδίκησης»

Φορώντας ένα πιστό αντίγραφο του θρυλικού μαύρου φορέματος με τους ώμους έξω, το νέο ομοίωμα παρουσιάστηκε με αφορμή τη συμπλήρωση των 30 ετών από την επεισοδιακή συνέντευξη που είχε παραχωρήσει στην εκπομπή «Panorama» στο BBC. Τότε η Νταϊάνα είχε αποκαλύψει την εξωσυζυγική σχέση του νυν βασιλιά της Αγγλίας Καρόλου με την τότε ερωμένη του Καμίλα Πάρκερ Μπόουλς (νυν βασίλισσα). Η συνέντευξη τότε θεωρήθηκε ότι έπληξε τόσο το κύρος της μοναρχίας όσο και προσωπικά της βασίλισσας Ελισάβετ.

Κέρινο ομοίωμα της πριγκίπισσας Νταϊάνα εκτίθεται στο Παρίσι / Reuters

Το cocktail dress έγινε διάσημο επειδή η μητέρα των Ουίλιαμ και Χάρι το είχε φορέσει που σε εκδήλωση της Serpentine Gallery στο Λονδίνο το 1994. Το ίδιο βράδυ, ο Πρίγκιπας Κάρολος είχε παραδεχτεί στην τηλεόραση ότι υπήρξε άπιστος. Τα ταμπλόιντ το ονόμασαν «φόρεμα της εκδίκησης» λόγω του συμβολισμού, της δύναμης και της αυτοπεποίθησης που εξέπεμπε η Νταϊάνα εκείνο το βράδυ, και το μουσείο έδωσε ιδιαίτερη έμφαση σε αυτό.

Το γλυπτό συμπληρώνεται από ψηλοτάκουνα, ένα μαργαριταρένιο τσόκερ και μια μικρή τσάντα χειρός.

Η ιδιαίτερη σημασία για το Παρίσι

Για το Παρίσι, αυτός ο φόρος τιμής έχει ένα επιπλέον συναισθηματικό βάρος. Η Νταϊάνα, γνωστή και ως «Lady Di», σκοτώθηκε σε ένα σοκαριστικό αυτοκινητιστικό δυστύχημα το 1997 στην σήραγγα κάτω από το Pont de l' Alma δίπλα στον Σηκουάνα.

Ο τραγικός θάνατός της έμεινε χαραγμένο στη μνήμη των Παριζιάνων, οι οποίοι εξακολουθούν να αφήνουν λουλούδια και χειρόγραφα σημειώματα σε άτυπες επιμνημόσυνες δεήσεις.

Αν και αναμενόταν να τοποθετηθεί στην αίθουσα όπου φιλοξενούνται τα ομοιώματα των υπόλοιπων μελών της αγγλικής βασιλικής οικογένειας, οι υπεύθυνοι του μουσείου αποφάσισαν να μην το κάνουν.

Αντιθέτως, οι επιμελητές την τοποθέτησαν δίπλα σε μια εμβληματική φιγούρα της γαλλικής μοναρχίας η οποία άφησε το στίγμα της αντίστοιχα στο Παρίσι. Αυτή δεν είναι άλλη από τη Μαρία Αντουανέτα.