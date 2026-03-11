Η πριγκίπισσα της Νορβηγίας Μέτε Μάριτ σε διαδικασία αξιολόγησης για μεταμόσχευση πνεύμονα

Τις νεότερες εξελίξεις σχετικά με την υγεία της πριγκίπισσας Μέτε Μάριτ και τη χρόνια πνευμονική ίνωση από την οποία πάσχει, ανακοίνωσε το νορβηγικό παλάτι.

Όπως σημείωσε, η υγεία της απαιτεί εξειδικευμένη φροντίδα, ανάπαυση και προσαρμοσμένο πρόγραμμα, χωρίς προγραμματισμένες υποχρεώσεις για τις επόμενες εβδομάδες. Τονίστηκε ότι η υγεία της πριγκίπισσας παραμένει ευαίσθητη, καθώς η χρόνια πνευμονική της νόσος επιδεινώνεται.



Εξάλλου, δεν έχει αναλάβει καμία υποχρέωση από τις 28 Ιανουαρίου, γεγονός που οδήγησε το νορβηγικό τηλεοπτικό κανάλι TV2 να ρωτήσει αν βρίσκεται σε αναρρωτική άδεια. Ο υπεύθυνος επικοινωνίας του παλατιού, Guri Varpe, δήλωσε στις 9 Μαρτίου: «Όπως είναι γνωστό, η πριγκίπισσα έχει χρόνια πνευμονική ίνωση. Όπως ανακοινώσαμε τον Δεκέμβριο, πρόσφατα παρατηρήθηκε σαφής επιδείνωση της υγείας της πριγκίπισσας και έχουν ξεκινήσει οι προετοιμασίες για την αξιολόγηση της δυνατότητας μεταμόσχευσης πνεύμονα».



«Η πριγκίπισσα έχει όλο και μεγαλύτερη ανάγκη από εξατομικευμένη άσκηση, ξεκούραση και ανάρρωση και το επίσημο πρόγραμμά της προσαρμόζεται στην κατάσταση της υγείας της», πρόσθεσε ο Varpe.

Ο Βασιλικός Οίκος της Νορβηγίας επιβεβαίωσε την ενημέρωση όταν επικοινώνησε μαζί του το περιοδικό PEOPLE.

Η ενημέρωση αναφερόταν στη δήλωση του παλατιού του Δεκεμβρίου 2025, ότι η κατάσταση των πνευμόνων της Μέτε Μάριτ είχε επιδεινωθεί και ότι εξεταζόταν για μεταμόσχευση πνευμόνων.



«Η Αυτού Μεγαλειότης η Πριγκίπισσα διαγνώστηκε με πνευμονική ίνωση το 2018. Η ασθένεια αυτή συνεπάγεται συσσώρευση ουλώδους ιστού στους πνεύμονες, γεγονός που δυσχεραίνει τη μεταφορά οξυγόνου από τους πνεύμονες στην κυκλοφορία του αίματος. Κατά τη διάρκεια του φθινοπώρου, πραγματοποιήθηκαν μια σειρά εξετάσεων που έδειξαν σαφή επιδείνωση της υγείας της Πριγκίπισσας», ανέφερε η δήλωση που εκδόθηκε στις 19 Δεκεμβρίου.



«Ως εκ τούτου, οι γιατροί του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Rikshospitalet έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία αξιολόγησης για πιθανή μεταμόσχευση πνευμόνων», συνέχιζε η δήλωση.

Ήταν Οκτώβριος 2018 όταν το νορβηγικό παλάτι ανακοίνωσε ότι η Μέτε Μάριτ διαγνώστηκε με χρόνια πνευμονική ίνωση, μια πάθηση που μπορεί να επιδεινωθεί με την πάροδο του χρόνου.