«Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα»: Κοσμοσυρροή στην πρεμιέρα - Ερωτευμένα ζευγάρια έδωσαν το παρών

Η επίσημη πρεμιέρα της παράστασης «Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα» πραγματοποιήθηκε χθες, Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου, με μεγάλη επιτυχία καθώς συγκέντρωσε πολλά πρόσωπα από τον καλλιτεχνικό και όχι μόνο χώρο.

Ο Χάρης Ρώμας, η Άβα Γαλανοπούλου, η Σοφία Παυλίδου, ο Μιχάλης Ιατρόπουλος, ο Γιώργος Αμούτζας, η Κατερίνα Νικολοπούλου και ο Αλέξανδρος Θεοδωρόπουλος, καταχειροκροτήθηκαν από όσους έδωσαν το παρών και απήλαυσαν την ολοκαίνουργια, απολαυστική κωμωδία του Χάρη Ρώμα.

Ο Αλέξανδρος Λυκουρέζος έκανε δηλώσεις στις κάμερες των ψυχαγωγικών εκπομπών και είπε: «Το θέλουμε να είμαστε ο ένας για τον άλλο, υγεία να έχουμε για να το χαιρόμαστε»

Ενώ η αγαπημένη του Τζένη Οικονόμου ανέφερε: «Δεν έχω δηλώσει ποτέ ότι επιθυμώ ένα σύμφωνο συμβίωσης με τον Αλέξανδρο. Είπα ότι δεν έχει συζητηθεί κάτι τέτοιο κι ούτε πρόκειται, δεν τίθεται τέτοιο θέμα».

Αλέξανδρος Λυκουρέζος - Τζένη Οικονόμου, φωτογραφία NDP

Ο Σωτήρης Καλυβάτσης και η Κατερίνα Τσάβαλου τίμησαν με την παρουσία τους, τους συντελεστές της παράστασης.

φωτογραφία NDP

Ο Μάκης Δελαπόρτας πόζαρε στους φωτογράφους με την Άριελ Κωνσταντινίδη.

φωτογραφία NDP

«Η Πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα» είναι μια ιστορία για όλους όσοι κάποτε ένιωσαν αόρατοι. Μέσα από το γέλιο, ήθελα να θυμίσω ότι κάθε άνθρωπος - όσο ταπεινή κι αν φαίνεται η ζωή του, κουβαλά μέσα του κάτι βασιλικό. Μια αξιοπρέπεια, μια δύναμη, μια ψυχή που διεκδικεί τη χαρά της» δήλωσε πρόσφατα ο σκηνοθέτης - συγγραφέας, Χάρης Ρώμας.