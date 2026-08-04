Η πρώην σύζυγος του Ντόντσιτς απέσυρε την αγωγή εις βάρος του για την διατροφή των παιδιών τους

Οι εξελίξεις γύρω από τον χωρισμό του Λούκα Ντόντσις με την επι χρόνια σύντροφό του Αναμαρία Γκολτές συνεχίζονται.

Η κατάσταση αυτή επικρατεί από τον περασμένο Μάρτιο όταν υπήρχαν οι φήμες που ήθελαν να υπάρχει τρίτο πρόσωπο ανάμεσα στο ζευγάρι, ενώ η κατάσταση ξέφυγε όταν η Αναμαρία πήρε τα παιδιά τους και κίνησε τις απαραίτητες διαδικασίες για να προχωρήσει δικαστικά το θέμα και να λάβει διατροφή για τις κόρες τους, Γκαμπριέλα και την Ολίβια.

Πλέον φαίνεται πως υπάρχουν νέα δεδομένα, καθώς όπως αναφέρει το «TMZ Sports» η Γκολτέζ κατέθεσε τη Δευτέρα αίτημα σε δικαστήριο του Λος Άντζελες με το οποία ζήτησε την απόσυρση της υπόθεσης χωρίς να αποκλείεται η επανακατάθεσή της στο μέλλον και τόνισε πως θέλει «να επιλυθεί το ζήτημα φιλικά και με κοινή συμφωνία, προς το καλύτερο συμφέρον των παιδιών».

Μάλιστα σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ίδιου μέσου ο Ντόντσιτς είχε ζητήσει την απόρριψη της υπόθεσης, καθώς όπως ανέφερε η πλευρά του η αίτηση για διατροφή και δικαστικά έξοδα δεν είχε νομική βάση διότι κατατέθηκε στην Καλιφόρνια την ίδια στιγμή που τα παιδία μένουν στην Σλοβενία. Ο Σλοβένος και η δικηγόρος του Λόρα Βάσερ πως ο ίδιος είχε προσπαθήσει να πείσει την Αναμαρία Γκόλτες να μετακομίσει μαζί με τα παιδιά στην Καλιφόρνια, όμως αυτή αρνήθηκε.