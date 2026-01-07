Η προκλητική ερώτηση της Τουρκάλας δημοσιογράφου στον Γιασκεβίτσιους και το μήνυμα συγγνώμης

Μία απάντηση του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους για τα τρίποντα τη Φενέρμπαχτσε στο δεύτερο ημίχρονο του ματς με τον Ολυμπιακό σήκωσε συζήτηση. Ο Λιθουανός ρωτήθηκε για τα τρίποντα που «έπεφταν σαν βροχή» και απάντησε ότι «στον Πειραιά στάζει και όχι στην Κωνσταντινούπολη».

Η δημοσιογράφος Ντενίζ Ακσόι, μέσω ανάρτησης στο Instagram, ζήτησε συγγνώμη. Η Τουρκάλα σημείωσε ότι δεν είχε πρόθεση να προσβάλει κάποιον και εξέφρασε τη στενοχώρια της που τα λόγια της προκάλεσαν παρεξήγηση.

«Θέλω να πω μερικά πράγματα για τη συνέντευξη με τον Σαρούνας Γιασικεβίτσιους. Θέλω να είμαι ξεκάθαρη: Δεν είχα ποτέ πρόθεση να επιτεθώ στον Ολυμπιακό ή να τον προσβάλω, με οποιονδήποτε τρόπο. Στην ένταση μια ζωντανής στιγμής μετά από έναν αγώνα, τα λόγια μου δεν αντικατοπτρίζουν αυτό που πραγματικά εννοούσα.



Στη δουλειά μου προσπαθώ πάντα να συμπεριφέρομαι σε όλους με τον ίδιο σεβασμό και να κρατώ την ίδια επαγγελματική απόσταση. Το μπάσκετ είναι μια μεγάλη οικογένεια και πραγματικά τους προσεγγίζω όλους με την ίδια προσοχή και με την ίδια εκτίμηση.



Έχοντας αυτό κατά νου, λυπάμαι ειλικρινά που τα λόγια μου προκάλεσαν οποιαδήποτε παρεξήγηση. Ζητώ ειλικρινή συγγνώμη από όποιον αισθάνεται ότι προσβλήθηκε. Τρέφω μεγάλο σεβασμό στον Ολυμπιακό. Στέλνω τις ευχές και την υποστήριξή μου στην οικογένεια του Ολυμπιακού, όπως κάνω πάντα», ανέφερε η Ντενίζ Ακσόι.