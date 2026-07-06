Η πρώτη AI ηθοποιός στη μεγάλη οθόνη - Η Τίλι Νόργουντ κάνει το κινηματογραφικό της ντεμπούτο

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Μια νέα εποχή για την κινηματογραφική βιομηχανία σηματοδοτεί η πρώτη εμφάνιση της ψηφιακής ηθοποιού Τεχνητής Νοημοσύνης στη μεγάλη οθόνη.

Η ψηφιακή ηθοποιός Τίλι Νόργουντ, η οποία είχε προκαλέσει αίσθηση στο Χόλιγουντ από το φθινόπωρο του 2025, θα πρωταγωνιστήσει στην πρώτη της ταινία μεγάλου μήκους.

Την παραγωγή αναλαμβάνει το στούντιο Particle6, το οποίο ανακοίνωσε ότι η ταινία θα δημιουργηθεί εξ ολοκλήρου με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Η ταινία “Misaligned”

Η ταινία θα έχει τίτλο “Misaligned”, αναφορά στον όρο της «ευθυγράμμισης» της τεχνητής νοημοσύνης, δηλαδή στη διαδικασία κατά την οποία ένα μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης προσαρμόζεται ώστε να λειτουργεί σύμφωνα με ανθρώπινες αξίες και στόχους.

Η εταιρεία, σε απάντησή της στο AFP, ανέφερε ότι είναι ακόμη νωρίς για να ανακοινωθεί η εταιρεία διανομής ή το χρονοδιάγραμμα κυκλοφορίας της ταινίας, είτε στις κινηματογραφικές αίθουσες είτε σε streaming πλατφόρμες.

Παρότι η παραγωγή βασίζεται εξ ολοκλήρου στην τεχνητή νοημοσύνη, η Particle6 διευκρινίζει ότι στο project συμμετέχουν και επαγγελματίες από την παραδοσιακή κινηματογραφική βιομηχανία, όπως σεναριογράφοι, τεχνικοί και ηθοποιοί.

Όπως δήλωσε η επικεφαλής της εταιρείας, Έλιν φαν ντερ Φέλντεν, «η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να υποστηρίξει ποιοτική μυθοπλασία, αλλά μόνο όταν συνδυάζεται με ανθρώπινη τεχνογνωσία και κρίση».

Η «γέννηση» της ψηφιακής ηθοποιού

Η Τίλι Νόργουντ παρουσιάστηκε για πρώτη φορά δημόσια τον Ιούλιο του 2025 μέσω διαφημιστικού βίντεο, εμφανιζόμενη ως νεαρή καστανή γυναίκα στα 20 της.

Η ύπαρξή της έγινε ευρύτερα γνωστή τον Σεπτέμβριο του 2025, όταν αποκαλύφθηκε ότι υπήρξαν επαφές με πρακτορεία καλλιτεχνών για πιθανή εκπροσώπησή της.

«Θέλουμε η Τίλι να γίνει η επόμενη Σκάρλετ Γιόχανσον ή Νάταλι Πόρτμαν», είχε δηλώσει τότε η δημιουργός της.

Η αποκάλυψη προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στη βιομηχανία του Χόλιγουντ, με επικρίσεις σχετικά με τη χρήση υλικού πραγματικών γυρισμάτων για την εκπαίδευση μοντέλων ΤΝ και τον πιθανό αντίκτυπο στην εργασία ηθοποιών.

Μετά τις αντιδράσεις, η δημιουργός της ψηφιακής ηθοποιού ξεκαθάρισε ότι η Τίλι δεν στοχεύει να αντικαταστήσει ανθρώπινους ηθοποιούς, αλλά να αναδείξει τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης στη δημιουργική βιομηχανία.

«Οι φιλοδοξίες μας ήταν πάντα να δείξουμε τι είναι δυνατό με την τεχνητή νοημοσύνη σε μια δεδομένη στιγμή», σημείωσε η επικεφαλής της Particle6, στο σημερινό δελτίο Τύπου.