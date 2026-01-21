Η πρώτη ανάρτηση της Βικτόρια Μπέκαμ μετά την «βόμβα» του γιου της στα social

Την πρώτη της ανάρτηση μετά τον σάλο που προκλήθηκε από τις απανωτές αναρτήσεις του γιου της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έκανε η Βικτόρια Μπέκαμ το βράδυ της Τρίτης 20 Ιανουαρίου.

Το διάσημο μέλος των Spice Girl κοινοποίησε μια φωτογραφία στα Instagram Stories της για να ευχηθεί στην αγαπημένη φίλη και έτερο μέλος του συγκροτήματος, Έμμα Μπάντον, «χρόνια πολλά» για τα 50ά γενέθλιά της.

Η Posh Spivce ανάρτησε δυο φωτογραφίες τους στο Instagram από τότε που μεσουρανούσαν στο καλλιτεχνικό πεντάγραμμο, γράφοντας «Σ' αγαπώ τόσο πολύ!!».

Κοινοποίησε επίσης ένα απόσπασμα της Έμμα και των Spice Girls να χορεύουν στο βίντεο του Say You'll Be There με τη λεζάντα «χρόνια πολλά, μωρό μου, φιλιά xxx».

Πηγή: Instagram

Πηγή: Instagram

Πάντως, πηγές ανέφεραν στην Daily Mail ότι είναι «συντετριμμένη» καθώς το χάσμα που υπήρχε δημόσια μεταξύ μητέρας και γιου διευρύνθηκε σε μια φαινομενικά αγεφύρωτη κόντρα.

«Δικαίωμα σιωπής» από τον Ντέιβιντ Μπέκαμ

Από την πλευρά του, ο άσος του αγγλικού ποδοσφαίρου Ντέιβιντ Μπέκαμ ερωτώμενος για το περιστατικό των αναρτήσεων του γιου δεν θέλησε να απαντήσει.

Ο Μπέκαμ που βρίσκεται στο Παγκόσμιο Φόρουμ του Νταβός αρνήθηκε να δώσει οποιαδήποτε εξήγηση στους δημοσιογράφους σχολιάζοντας «δεν έχω να πω κάτι».

Το παρασκήνιο της οικογενειακής κόντρας

Ο Μπρούκλιν ανακοίνωσε τη Δευτέρα σε μια σειρά από αναρτήσεις ότι δεν θέλει να συμφιλιωθεί με την οικογένειά του. «Δεν με ελέγχουν, υπερασπίζομαι τον εαυτό μου για πρώτη φορά στη ζωή μου» ανέφερε μεταξύ άλλων.

Ο μεγαλύτερος γιος του Ντέιβιντ και της Βικτόρια Μπέκαμ ισχυρίστηκε στην δήλωσή του ότι «ελέγχεται από μια οικογένεια που εκτιμά την δημόσια προβολή πάνω απ' όλα» και ότι από τότε που είναι με τη Νικόλα, έχει βρει «γαλήνη και ανακούφιση» αφού πάλεψε με ένα εξουθενωτικό άγχος.