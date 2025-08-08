Η πρώτη ανάρτηση του Αντώνη Σαμαρά για τον θάνατο της κόρης του, Λένας - Πότε θα γίνει η κηδεία

Ο Αντώνης Σαμαράς με μια λιτή αλλά σπαρακτική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανακοίνωσε την ημέρα και ώρα της εξοδίου ακολουθίας για την κόρη του, Λένα, που έφυγε ξαφνικά από τη ζωή στα 34 της χρόνια την Πέμπτη 7 Αυγούστου συγκλονίζοντας το πανελλήνιο.

Όπως ο ίδιος ανέφερε σε ανάρτησή του, η κηδεία της κόρης του θα γίνει την Δευτέρα 11 Αυγούστου στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων, του Α’ Κοιμητηρίου Αθηνών στη 13:00 το μεσημέρι.

«Τη Δευτέρα, 11 Αυγούστου, θα αποχαιρετίσουμε τη Λένα μας, στον Ιερό Νάο Αγίων Θεοδώρων του Α’ Κοιμητηρίου Αθηνών, στις 13:00» έγραψε στο Facebook o Aντωνης Σαμαράς.

Λένα Σαμαρά: Προσπαθούσαν 50 λεπτά να την επαναφέρουν

Το μεγαλύτερο παιδί του Αντώνη Σαμαρά και της συζύγου του Γεωργίας, η μοναχοκόρη τους, Λένα, πέθανε χθες Πέμπτη (7/8) σε ηλικία 34 ετών στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» αφού υπέστη επιληπτικό επεισόδιο και τελικά κατέληξε από ανακοπή.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η 34χρονη Λένα Σαμαρά αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και ζάλη. Διακομίστηκε αρχικά στο Σισμανόγλειο Νοσοκομείο, ενώ λίγο αργότερα κρίθηκε ότι θα πρέπει να μεταφερθεί στον Ευαγγελισμό, προκειμένου να υποβληθεί σε εξειδικευμένες νευρολογικές εξετάσεις.

Η Λένα Σαμαρά εκδήλωσε επιληπτικό επεισόδιο και διασωληνώθηκε. Η κατάστασή της επιδεινώθηκε ραγδαία και υπέστη ανακοπή καρδιάς. Όπως αναφέρουν πληροφορίες, οι γιατροί προσπαθούσαν επί 50 λεπτά να την επαναφέρουν στη ζωή. Οι γονείς της, Αντώνης και Γεωργία Σαμαρά, βρίσκονταν στο πλευρό της μέχρι της τελευταία στιγμή.

Αξίζει να σημειωθεί πως ολόκληρος ο πολιτικός κόσμος -και όχι μόνο- έχει συγκλονιστεί από τον τραγικό χαμό της κόρης του Αντώνη Σαμαρά, με σύσσωμη την πολιτική ηγεσία του τόπου να εκφράζει την οδύνη της με συλλυπητήρια μηνύματα.