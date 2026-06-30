Η πρώτη ανάρτηση του Γιώργου Μυλωνάκη: Το συγκινητικό «ευχαριστώ» - Δείτε βίντεο

Μια άκρως συγκινητική ανάρτηση έκανε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Γιώργος Μυλωνάκης , ανοίγοντας την καρδιά του για τη σοβαρή περιπέτεια υγείας που αντιμετώπισε το προηγούμενο διάστημα.

Δύο μήνες μετά τη δυσκολότερη μάχη της ζωής του, ο στενός συνεργάτης του Πρωθυπουργού πέρασε ξανά την πόρτα του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός» – αυτή τη φορά όχι ως ασθενής, αλλά για να εκφράσει την απέραντη ευγνωμοσύνη του στο προσωπικό που του στάθηκε.

«Η επιστήμη σώζει ζωές, η ανθρωπιά δίνει κουράγιο»



Ο κ. Μυλωνάκης στάθηκε ιδιαίτερα στην αυταπάρνηση των ανθρώπων του ΕΣΥ, ευχαριστώντας ονομαστικά από τους γιατρούς και τους νοσηλευτές μέχρι τους τραυματιοφορείς και τη διοίκηση. Όπως χαρακτηριστικά έγραψε:

«Η επιστήμη σώζει ζωές. Η ανθρωπιά, η ενσυναίσθηση και η αλληλεγγύη, όμως, είναι εκείνες που μας δίνουν το κουράγιο να ξεπερνάμε τις δύσκολες στιγμές και να βρίσκουμε τη δύναμη να συνεχίσουμε».

Το μήνυμα για την οικογένεια και το «μαζί»



Πέρα από το υγειονομικό προσωπικό, ο γνώριμος πολιτικός εξέφρασε ένα μεγάλο «ευχαριστώ» στην οικογένειά του για την ακούραστη στήριξη, αλλά και στους φίλους του που βρέθηκαν στο πλευρό του με μια σκέψη ή μια προσευχή.

Το μήνυμά του κλείνει με ένα σπουδαίο μάθημα ζωής, υπενθυμίζοντας σε όλους μας ότι η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό και τίποτα δεν είναι δεδομένο. «Κάποιες μάχες δεν κερδίζονται μόνο από έναν άνθρωπο. Κερδίζονται μαζί», σημείωσε, γεμίζοντας ελπίδα και συγκίνηση όσους διάβασαν την πρώτη του αυτή δημόσια τοποθέτηση μετά τη μεγάλη δοκιμασία.