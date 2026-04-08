Η πρώτη ανάρτηση Τραμπ για την εκεχειρία στο Ιράν: «Θα βοηθήσουμε στο Ορμούζ, έρχονται μεγάλα κέρδη»

Λίγες ώρες μετά τη συμφωνία για εκεχειρία στο Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέβασε μια ιδιαίτερα «πανηγυρική» ανάρτηση στο Truth Social, μιλώντας για μια «μεγάλη ημέρα για την παγκόσμια ειρήνη» και αφήνοντας σαφή μηνύματα για τη οικονομία.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ υποστήριξε ότι «το Ιράν θέλει την ειρήνη, έχει βαρεθεί, όπως και όλοι μας», ενώ ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ θα αναλάβουν να «ρυθμίσουν την κυκλοφορία» στα Στενά του Ορμούζ, κάνοντας λόγο για «πολλή θετική δράση» που έρχεται.

Ο Ντόναλντ Τραμπ μίλησε ανοιχτά για «μεγάλα χρηματικά κέρδη» που θα προκύψουν, ενώ κάλεσε το Ιράν να ξεκινήσει άμεσα την ανοικοδόμηση. «Θα φορτώσουμε προμήθειες κάθε είδους και θα… τριγυρνάμε για να βεβαιωθούμε ότι όλα πάνε καλά», έγραψε χαρακτηριστικά.

Καταλήγοντας, δήλωσε βέβαιος ότι μπαίνουμε σε μια «Χρυσή Εποχή» για τη Μέση Ανατολή, αντίστοιχη με αυτή που, όπως ισχυρίζεται, βιώνει τώρα η Αμερική.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ

«Μεγάλη μέρα για την Παγκόσμια Ειρήνη!

Το Ιράν το θέλει να γίνει, έχει χορτάσει! Το ίδιο και όλοι οι υπόλοιποι!

Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής θα βοηθήσουν με την κυκλοφοριακή συμφόρηση στα Στενά του Ορμούζ. Θα υπάρξει πολλή θετική δράση! Θα βγουν πολλά χρήματα.

Το Ιράν μπορεί να ξεκινήσει τη διαδικασία ανοικοδόμησης. Θα φορτώσουμε προμήθειες κάθε είδους και θα “κόβουμε βόλτες” ώστε να βεβαιωθούμε ότι όλα πάνε καλά. Έχω την εμπιστοσύνη ότι έτσι θα γίνει.

Όπως συμβαίνει τώρα στις ΗΠΑ, αυτό θα μπορούσε να είναι η Χρυσή Εποχή της Μέσης Ανατολής!!!

Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ Τ. ΤΡΑΜΠ»