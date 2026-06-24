Η πρώτη αντίδραση Καρυστιανού στις αποχωρήσεις από το κόμμα της: «Προσπαθούν να μας διασπάσουν»

Έναν μόλις μήνα μετά την επίσημη ίδρυσή του, το πολιτικό εγχείρημα της Μαρίας Καρυστιανού με την ονομασία «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» βρίσκεται αντιμέτωπο με τις πρώτες εσωτερικές απώλειες. Την αποχώρησή τους γνωστοποίησαν ο πραγματογνώμονας της υπόθεσης των Τεμπών Βασίλης Κοκοτσάκης και ο απόστρατος πτέραρχος Αθανάσιος Παπανικολάου, ενώ σαφείς αποστάσεις από το κόμμα έλαβε και ο TikToker Δημήτρης Σαββίδης.

Η Μαρία Καρυστιανού τοποθετήθηκε δημόσια για πρώτη φορά μετά τις εξελίξεις, μέσω ανάρτησής της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook. Στο μήνυμά της έκανε λόγο για «πρόθυμους» που, όπως υποστηρίζει, επιδιώκουν να πλήξουν την ενότητα του χώρου.

Στην ανάρτησή της αναφέρει χαρακτηριστικά: «Τα δόλια κίνητρα αν και ενίοτε καμουφλαρισμένα ευτυχώς γίνονται αντιληπτά, κάποτε νωρίς, κάποτε με καθυστέρηση», ενώ συμπληρώνει: «Σημασία έχει ότι έστω και αργά όλα και όλοι αποκαλύπτονται. Κόντρα στον πόλεμο λοιπόν, συνεχίζουμε».

Ολόκληρη η ανάρτηση της Μαρίας Καρυστιανού

«Το Κίνημά μας ΕΛΠΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ έκλεισε ήδη ένα μήνα ζωής!

Ακόμη και μέσα σε αυτόν τον σύντομο χρόνο, ο πόλεμος κλιμακώνεται πανταχόθεν και βέβαια η λάσπη και η συκοφαντία συνεχίζονται ακατάπαυστα και εντατικά.

Αυτό μας χαροποιεί!

Διότι σημαίνει ότι τα πάμε πολύ καλά!

Οι πολίτες καταλαβαίνουν!

Η αλήθεια δεν κρύβεται, ούτε και αλλοιώνεται!

Είναι πάνω από ξεκάθαρο ότι το βολεμένο, διεφθαρμένο και υποκινούμενο σύστημα μάχεται ένα κίνημα ζωντανό και ενεργό, που το διεμβολίζει και βάζει ως προτεραιότητά του τους πολίτες, προτάσσοντας τη λύση των προβλημάτων που πλήττουν την καθημερινότητά τους!

Στη σκοτεινή αυτή δράση εναντίον μας οι απειλούμενοι από την ύπαρξή μας επιστρατεύουν όλα τα μέσα και όλους τους πρόθυμους.

Προσπαθούν να μας (δια)σπάσουν.

Να σπείρουν την διχόνοια.

Ακολουθώντας τη γνωστή συνταγή: διαίρει και βασίλευε.

Τα δόλια κίνητρα αν και ενίοτε καμουφλαρισμένα ευτυχώς γίνονται αντιληπτά, κάποτε νωρίς, κάποτε με καθυστέρηση.

Σημασία έχει ότι έστω και αργά όλα και όλοι αποκαλύπτονται.

Κόντρα στον πόλεμο λοιπόν, συνεχίζουμε.

Δεν πτοούμαστε, δεν παραιτούμαστε, δεν καμπτόμαστε!

Πολεμάμε και αγωνιζόμαστε μέχρι τέλους.

Γιατί τα κίνητρά μας είναι αγνά, και όχι δόλια και υποχθόνια.

Μαζί σας. Μαζί με τα παιδιά μας, για τα παιδιά μας.

Για μια Ελλάδα πραγματικά ελεύθερη από διαπλοκή, σήψη, φτωχοποίηση και εκμετάλλευση.

Επιτέλους!

Μαζί για τη Δημοκρατία και τη Δικαιοσύνη!!»