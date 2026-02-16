Η πρώτη αντίδραση του Κρεμλίνου για Ναβάλνι: «Αβάσιμες οι κατηγορίες για δολοφονία με δηλητήριο»

Απέρριψε το Κρεμλίνο τις «αβάσιμες κατηγορίες», σύμφωνα με τις οποίες η Ρωσία δολοφόνησε τον Αλεξέι Ναβάλνι με το δηλητήριο επιβατιδίνη, αναφερόμενο στο πόρισμα της έρευνας που πραγματοποιήθηκε από πέντε ευρωπαϊκές χώρες.



Η έρευνα αποκάλυψε ότι ο Αλεξέι Ναβάλνι, ο βασικός πολιτικός αντίπαλος του Βλαντίμιρ Πούτιν, δολοφονήθηκε με το σπάνιο δηλητήριο στη σωφρονιστική αποικία της Αρκτικής, όπου εξέτιε πολυετή ποινή κάθειρξης.



«Φυσικά, δεν αποδεχόμαστε αυτές τις κατηγορίες. Δεν συμφωνούμε. Τις θεωρούμε μεροληπτικές και αβάσιμες», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ.



Νωρίτερα, η μητέρα του Αλεξέι Ναβάλνι ζήτησε «δικαιοσύνη» για τον γιο της. «Επιβεβαιώνει αυτό που ξέραμε από την αρχή. Ξέραμε ότι ο γιος μας δεν πέθανε απλώς στη φυλακή, δολοφονήθηκε», δήλωσε στους δημοσιογράφους.



«Δύο χρόνια έχουν περάσει και γνωρίζουμε πλέον από τι δηλητηριάστηκε. Πιστεύω ότι θα χρειαστεί κάποιος καιρός, αλλά τελικά θα ανακαλύψουμε ποιος το έκανε», πρόσθεσε. «Φυσικά, θέλουμε αυτό να γίνει στη χώρα μας και η δικαιοσύνη να θριαμβεύσει. Έχω ήδη πει ότι εκείνοι που έδωσαν την εντολή αυτή είναι γνωστοί σε ολόκληρο τον κόσμο. Απλώς το επαναλαμβάνω. Και θέλουμε να γίνουν γνωστοί όσοι συμμετείχαν», υπογράμμισε.



Δεκάδες πολίτες συγκεντρώθηκαν στον τάφο του ηγέτη της ρωσικής αντιπολίτευσης, δύο χρόνια από την επέτειο του θανάτου του. Ορισμένοι φορούσαν χειρουργικές μάσκες για να μην αναγνωρισθούν τα χαρακτηριστικά τους από τις κρατικές υπηρεσίες.

Υπενθυμίζεται ότι ο Αλεξέι Ναβάλνι πέθανε στη φυλακή στις 16 Φεβρουαρίου 2024 στα 47 του χρόνια υπό απροσδιόριστες συνθήκες.



Το Ηνωμένο Βασίλειο, η Σουηδία, η Γαλλία, η Γερμανία και η Ολλανδία κατηγόρησαν τη Μόσχα ότι δηλητηρίασε με «σπάνιο δηλητήριο» τον Αλεξέι Ναβάλνι. Οι αναλύσεις έγιναν επί δειγμάτων των λειψάνων του που εξήχθησαν κρυφά από τη Ρωσία μετά τον θάνατό του.



Η έρευνα αποκάλυψε ότι ο Ναβάλνι είχε δηλητηριασθεί με σπάνια τοξίνη που βρίσκεται στο δέρμα των δηλητηριωδών βατράχων του Εκουαδόρ, την επιβατιδίνη, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση των πέντε ευρωπαϊκών δυνάμεων που έγινε στο περιθώριο των εργασιών της Διάσκεψης για την Ασφάλεια στο Μόναχο.



«Μόνο το ρωσικό κράτος είχε τα μέσα, το κίνητρο και την ευκαιρία να προσφύγει σε αυτήν τη θανατηφόρα τοξίνη», σημειώνεται στην ανακοίνωση.

