Η πρώτη απάντηση του Ιράν: «Θα το μετανιώσετε» - Αναφορές για απώλειες ανώτερων αξιωματούχων

Την πρώτη επίσημη απάντησή της μετά τις επιθέσεις που, σύμφωνα με την ίδια, εξαπέλυσαν το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες, εξέδωσε η Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν, στέλνοντας μήνυμα ότι οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις είναι «απολύτως έτοιμες να υπερασπιστούν τη χώρα».

Στην ανακοίνωση υπογραμμίζεται ότι οι επιθέσεις έπληξαν την «εδαφική ακεραιότητα και την εθνική κυριαρχία» του Ιράν, στοχοποιώντας αμυντικές υποδομές αλλά και μη στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε διάφορες πόλεις της χώρας.

«Παραβίαση του διεθνούς δικαίου»

Η Τεχεράνη χαρακτηρίζει τη στρατιωτική ενέργεια των ΗΠΑ και –όπως αναφέρει– του «σιωνιστικού καθεστώτος» ως κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και των αρχών του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.

«Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν θεωρεί αυτή την επιθετικότητα σαφή παραβίαση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας και τονίζει ότι διατηρεί το νόμιμο δικαίωμά της να απαντήσει αποφασιστικά», σημειώνεται χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, γίνεται επίκληση του Άρθρου 51 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, που αφορά το δικαίωμα στην αυτοάμυνα, κάνοντας λόγο για «σαφές παράδειγμα ένοπλης επιθετικότητας».

«Έχουμε δείξει υπομονή – Θα μετανιώσετε»

Σύμφωνα με το ιρανικό ΥΠΕΞ, «το ιρανικό έθνος έχει επιδείξει υπομονή και αυτοσυγκράτηση προκειμένου να αποτρέψει την κλιμάκωση και να διαφυλάξει την περιφερειακή σταθερότητα».

Ωστόσο, διαμηνύεται ότι οι ένοπλες δυνάμεις είναι «πλήρως έτοιμες» να υπερασπιστούν τη χώρα και ότι «οι επιτιθέμενοι θα μετανιώσουν για τις πράξεις τους». Όπως επισημαίνεται, «η ιστορία δείχνει ότι οι Ιρανοί δεν έχουν παραδοθεί ποτέ στην επιθετικότητα» και αυτή τη φορά η απάντηση θα είναι «αποφασιστική».

Αναφορές για απώλειες ανώτερων αξιωματούχων

Την ίδια ώρα, ισραηλινά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι ο Αμίρ Χαταμί, αρχηγός του στρατού της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, φέρεται να έχει σκοτωθεί στο πλαίσιο των επιχειρήσεων των ΗΠΑ και του Ισραήλ. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από ιρανικής πλευράς.

🚨🇮🇱🇮🇷 Amir Hatami, the commander-in-chief of the Iranian army reportedly killed in airstrike



Source: Yediot News https://t.co/fJZjz4ndwm pic.twitter.com/TmtcwCiRa8 — Mario Nawfal (@MarioNawfal) February 28, 2026

Παράλληλα, πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Gholam-Hossein Mohseni-Ejei, επικεφαλής της δικαστικής εξουσίας του Ιράν, ενδέχεται επίσης να έχει εξουδετερωθεί κατά τη διάρκεια των επιθέσεων. Ο Mohseni-Ejei είχε διατελέσει επικεφαλής του δικαστικού συστήματος της χώρας, το οποίο έχει δεχθεί διεθνή κριτική για τις αυστηρές ποινές που επιβλήθηκαν στο πλαίσιο της καταστολής διαδηλώσεων, με αναφορές ότι είχαν επιβληθεί ακόμη και θανατικές καταδίκες σε χιλιάδες διαδηλωτές.

Μέχρι στιγμής, οι πληροφορίες αυτές δεν έχουν επιβεβαιωθεί επισήμως, ενώ τα διεθνή μέσα ενημέρωσης παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις σε μια ήδη ιδιαίτερα τεταμένη συγκυρία.