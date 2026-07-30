Η πρώτη άτυπη ψηφοφορία για τον επόμενο γενικό γραμματέα του ΟΗΕ

Σε άτυπη ψηφοφορία για το πρόσωπο που θα προτείνει για τη θέση του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ προχώρησε το Συμβούλιο Ασφαλείας του οργανισμού σήμερα, Πέμπτη 30 Ιουλίου.

Υπενθυμίζεται πως σύμφωνα με το άρθρο 97 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, ο γενικός γραμματέας διορίζεται από τη Γενική Συνέλευση κατόπιν σύστασης του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Η ψηφοφορία ήταν η πρώτη που πραγματοποιήθηκε για το ζήτημα, αποτιμώντας παράλληλα και τη βιωσιμότητα των υποψηφιοτήτων.

Ποιοι είναι οι υποψήφιοι

Οι υποψήφιοι για τη θέση του γενικού γραμματέα που θα αντικαταστήσει τον Αντόνιο Γκουτέρες είναι εφτά και πρόκειται για τους εξής:

η Μισέλ Μπατσελέ από τη Χιλή

η Μαρία Φερνάντα Εσπινόζα από τον Ισημερινό

ο Ραφαέλ Μαριάνο Γκρόσι από την Αργεντινή

η Ρεμπέκα Γκρίνσπαν από την Κόστα Ρίκα

ο Ολάρα Οτούνου από την Ουγκάντα

η Κάρολιν Ροντρίγκες Μπίρκετ από τη Γουιάνα

ο Μάκι Σαλ από τη Σενεγάλη

Σημειώνεται πως και οι Μαλδίβες είχαν προτείνει τη Βιρτζίνια Γκάμπα ντε Ποτζέτερ, αλλά απέσυραν την υποψηφιότητά της στις 25 Μαρτίου.

Η διαδικασία

Σύμφωνα με την ενημέρωση του προέδρου του Συμβουλίου Ασφαλείας για τον Ιούλιο, πρέσβη Ζενόν Μουκόνγκο Νγκάι από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, σήμερα ολοκληρώθηκε το πρώτο στάδιο της διαδικασίας, με την άτυπη ψηφοφορία να έχει τρεις επιλογές που χαρακτηρίζουν κάθε υποψηφιότητα: «ενθαρρύνεται», «αποθαρρύνεται» και «χωρίς γνώμη».

Στην ψηφοφορία συμμετείχαν και τα 15 μέλη του Συμβουλίου.

Οι υποψήφιοι πρόκειται να ενημερωθούν εμπιστευτικά για τα αποτελέσματα τους μέσω των μονίμων αντιπροσώπων των κρατών που υπέβαλαν τις υποψηφιότητές τους, ενώ θα ενημερωθεί και η πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης.

Το Συμβούλιο δεν δημοσιοποίησε κανένα αποτέλεσμα, καθώς θέλει να διατηρήσει τη διαδικασία κλειστή προκειμένου να περιοριστούν οι εικασίες, παρά τις ενστάσεις δημοσιογράφων ότι η μυστικότητα υπονομεύει τη διαφάνεια. Παράλληλα, δεν έχει οριστεί ακόμη ημερομηνία για τον επόμενο γύρο, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί υπό τη προεδρία της Δανίας.

Σημειώνεται πως Δανία, Ελλάδα και Λετονία είχαν ζητήσει τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων.

Οι όροι της διαδικασίας συμφωνήθηκαν τον Μάιο μέσω άτυπου εγγράφου που δεν έχει δημοσιοποιηθεί. Σημειώνεται ότι στην πρώτη αυτή ψηφοφορία δεν υπάρχει διαφοροποίηση μεταξύ των ψηφοδελτίων των πέντε μονίμων και των δέκα εκλεγμένων μελών. Σε μεταγενέστερο στάδιο αναμένεται να χρησιμοποιηθούν διαφορετικά χρώματα, ώστε να διακρίνονται οι ψήφοι των δύο κατηγοριών.



Εκπρόσωποι της Γραμματείας δεν παρίστανται, δεν κρατείται επίσημο αρχείο και τα ψηφοδέλτια καταστρέφονται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Το Μπαχρέιν και το Πακιστάν, κατόπιν κλήρωσης, είχαν ρόλο καταμετρητή.



Τα κράτη που πρότειναν τους υποψηφίους θα ενημερωθούν εμπιστευτικά για την επίδοσή τους, καθώς και για την υψηλότερη και τη χαμηλότερη βαθμολογία, χωρίς να πληροφορηθούν σε ποιους υποψηφίους αντιστοιχούν.

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ