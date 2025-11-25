Η πρώτη Χρυσή Λίρα με ελληνικό «ΕΛ» και την προτομή του Βασιλιά Καρόλου Γ’- Πως θα την αποκτήσετε

Το Βασιλικό Νομισματοκοπείο του Ηνωμένου Βασιλείου (The Royal Mint), ο επίσημος φορέας παραγωγής νομισμάτων του Ηνωμένου Βασιλείου, και η Τράπεζα Πειραιώς, ένας από τους σημαντικότερους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς στην Ελλάδα, ανακοινώνουν την κυκλοφορία μιας μοναδικής, περιορισμένης παραγωγής Χρυσής Λίρας με το ειδικό ανάγλυφο ιδιόσημο «ΕΛ».

Η νέα έκδοση, καθαρότητας 22 καρατίων, φέρει την προτομή της Α.Μ. Βασιλιά Καρόλου Γ΄ στη μία όψη, ενώ στην άλλη διατηρεί την εμβληματική παράσταση του έφιππου Αγίου Γεωργίου να κατατροπώνει τον δράκοντα , ένα σύμβολο που συνοδεύει τη Χρυσή Λίρα εδώ και αιώνες.

Φωτ: The Royal Mint,

Το ελληνικό «ΕΛ»: ένα ιστορικό αποτύπωμα σε ένα παγκόσμιο σύμβολο αξίας

Το ιδιόσημο «ΕΛ», εμπνευσμένο από την ΕΛΛΑΔΑ, σηματοδοτεί την πρώτη φορά που η Χρυσή Λίρα φέρει σύμβολο αφιερωμένο αποκλειστικά στη χώρα μας.

Με περιορισμένη παραγωγή 15.000 τεμαχίων, η επετειακή αυτή έκδοση τιμά τη 15ετή στρατηγική συνεργασία της Τράπεζας Πειραιώς με το The Royal Mint και θα διατίθεται αποκλειστικά μέσω της Τράπεζας, σε ειδική συσκευασία ασφαλείας με τα διακριτικά και των δύο φορέων.

Πρόκειται για έναν συλλεκτικό θησαυρό που συνδυάζει τη βρετανική παράδοση της Χρυσής Λίρας με την ελληνική ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά.

Ένας ιστορικός δεσμός που εξελίχθηκε σε στρατηγική συνεργασία

Στην Ελλάδα, η Χρυσή Λίρα αποτελεί κάτι πολύ περισσότερο από επενδυτικό προϊόν: είναι ένα διαχρονικό μέσο διατήρησης αξίας, βαθιά ριζωμένο στην ελληνική κοινωνία και παράδοση.

Για πάνω από δύο δεκαετίες, η Τράπεζα Πειραιώς έχει κυρίαρχη παρουσία στην εγχώρια αγορά επενδυτικού χρυσού. Με σημείο-κλειδί τη 15ετή συνεργασία της με το The Royal Mint, διατηρεί ζωντανή αυτή την παράδοση, ενώ έχει εξελιχθεί σε έναν από τους σημαντικότερους θεσμικούς διανομείς Χρυσής Λίρας στην Ευρώπη.

Oι δηλώσεις των δύο πλευρών

«Η Χρυσή Λίρα αποτελεί το πιο αναγνωρισμένο χρυσό νόμισμα παγκοσμίως, γνωστό για την ακρίβεια, τη δεξιοτεχνία και τον διαχρονικό σχεδιασμό του. Η επετειακή έκδοση με το ιδιόσημο “ΕΛ” αναγνωρίζει τη βαθιά σχέση της Ελλάδας με τη Χρυσή Λίρα και γιορτάζει τους στενούς δεσμούς μας με την Τράπεζα Πειραιώς» δήλωσε o Nick Bowkett, Global Head of Growth στο The Royal Mint.



«Η συγκεκριμένη Χρυσή Λίρα συνοψίζει τη μακροχρόνια συνεργασία μας με το The Royal Mint, χτισμένη πάνω στην εμπιστοσύνη και τις κοινές μας αξίες. Το ιδιόσημο «ΕΛ» είναι ένας φόρος τιμής στην ελληνική πολιτιστική κληρονομιά και μια ακόμη απόδειξη της δέσμευσής μας να προσφέρουμε κορυφαίες υπηρεσίες στον χώρο του επενδυτικού χρυσού. Είναι κάτι περισσότερο από χρυσός: είναι ιστορία και αξία που μπορείς να κρατήσεις στα χέρια σου», δήλωσε από την πλευρά του ο Αθανάσιος Αρβανίτης, επικεφαλής του Piraeus Financial Markets (PFM).

Το The Royal Mint — 1.100 χρόνια ιστορίας

Με ιστορία που υπερβαίνει τα 1.100 χρόνια, το The Royal Mint αποτελεί μία από τις παλαιότερες εταιρείες του Ηνωμένου Βασιλείου και τον αποκλειστικό παραγωγό της θρυλικής Χρυσής Λίρας. Σήμερα παραμένει κορυφαίος κατασκευαστής νομισμάτων και προϊόντων πολύτιμων μετάλλων για το Ηνωμένο Βασίλειο αλλά και δεκάδες διεθνείς αγορές.

