Η πρώτη (εκ των έσω) αναβάθμιση του «Κίμωνα»

Η φρεγάτα «ΚΙΜΩΝ» και όλες τις κλάσης της που θα παραλάβει το Πολεμικό Ναυτικό έχουν αυτό που λέμε «τα πάντα όλα».

Γι’ αυτό άλλωστε έχει χαρακτηριστεί ψηφιακή φρεγάτα, με σύγχρονα οπλικά συστήματα και όλα τα ηλεκτρονικά «καλούδια». Δεν υπάρχει κάτι το οποίο να δυσαρέστησε το πλήρωμα που την παρέλαβε. Ή μάλλον, υπάρχει κάτι, όπως άκουσα, που χρήζει άμεσης… «ελληνοποίησης».

Και αυτό είναι το «καρέ» των αξιωματικών. Γιατί;

Θυμίζει, όπως ακούστηκε στη Λοριάν, ταχυφαγείο και δεν είναι ο γνωστός, ζεστός, φιλόξενος χώρος που συναντά κανείς στα ελληνικά πολεμικά πλοία. «Δεν μυρίζει Ελλάδα και ΠΝ» μου είπαν, οπότε δεν αποκλείεται η πρώτη… «αναβάθμιση» του πλοίου να είναι το «καρέ» των αξιωματικών.

Όπως και να ‘χει, καλοτάξιδος ο ΚΙΜΩΝΑΣ!