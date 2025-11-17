Η πρώτη εμφάνιση του Άντριου μετά την «αποκαθήλωση»: Στιγμιότυπο μαρτυρά ότι δεν έφυγε από το Ουίνδσορ

Μετά από αρκετές εβδομάδες που κρατούσε χαμηλό προφίλ, ο Άντριου Μάουντμπάντεν Ουίνδσορ -όπως ονομάζεται πλέον- έκανε σήμερα (17/11) την πρώτη του δημόσια εμφάνιση από τότε που έχασε όλους τους βασιλικούς του τίτλους. Ο πρώην πρίγκιπας και δούκας της Υόρκης εθεάθη να κάνει ιππασία στους χώρους του κάστρου του Ουίνδσορ, απολαμβάνοντας τον φθινοπωρινό ήλιο και μιλώντας με μια γυναίκα που επίσης ήταν πάνω σε άλογο.

Η εικόνα του να κινείται άνετα γύρω από το Ουίνδσορ δείχνει πως, παρά την «έξωση» που του επιβλήθηκε από τον βασιλιά Κάρολο και τον πρίγκιπα Ουίλιαμ, δεν έχει εγκαταλείψει ακόμη τη Βασιλική Στοά. Παρότι φαίνεται πως θα μεταφερθεί τελικά στο Σάντρινγκχαμ, πηγές αναφέρουν ότι η διαδικασία δεν θα γίνει άμεσα, καθώς η μετακόμισή του από το σπίτι στο Ουίνδσορ –όπου εξακολουθεί να ζει με την πρώην σύζυγό του Σάρα Φέργκιουσον– θα χρειαστεί αρκετούς μήνες.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με δημοσίευμα της DailyMail, η Φέργκιουσον σκέφτεται να περάσει τον χειμώνα στην Πορτογαλία, στη βίλα αξίας 3,6 εκατομμυρίων λιρών που έχει η κόρη τους εκεί.

Ο Άντριου είχε να εμφανιστεί δημόσια από τις 3 Οκτωβρίου. Παρόλα αυτά, τις τελευταίες εβδομάδες έχει δεχτεί επισκέψεις από την οικογένειά του, ανάμεσα στις οποίες και η μεγαλύτερη κόρη του, Βεατρίκη, που –σύμφωνα με μαρτυρίες– έδειχνε ιδιαίτερα φορτισμένη όταν αποχωρούσε από το σπίτι.

Υπενθυμίζεται ότι ο Άντριου έχασε επισήμως τον τίτλο του στις 6 Νοεμβρίου, κατόπιν απόφασης του βασιλιά Καρόλου. Η κίνηση αυτή ήρθε μετά τις έντονες αντιδράσεις για τις σχέσεις του με τον καταδικασμένο επιχειρηματία Τζέφρι Έπσταϊν, γεγονός που οδήγησε σε μεγάλη δημόσια πίεση αλλά και σε μια καθοριστική αλλαγή στην ζωή του άλλοτε μέλους της βασιλικής οικογένειας.

Δείτε το στιγμιότυπο που εξασφάλισε η DailyMail: