Η ψήφος σώζει ζωές: Μελέτη δείχνει ότι η συμμετοχή στις εκλογές μειώνει τον κίνδυνο θανάτου

Μια νέα φινλανδική μελέτη που δημοσιεύεται στο περιοδικό Journal of Epidemiology and Community Health δείχνει ότι η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος συνδέεται με μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, προσφέροντας νέα στοιχεία για τη σχέση μεταξύ κοινωνικής δραστηριότητας και υγείας.

Όπως διαβάζουμε στο The Brighter Side News, οι ερευνητές στις ΗΠΑ είχαν υποστηρίξει παλιότερα τα τελευταία χρόνια ότι η εκλογική συμμετοχή μπορεί να επηρεάζει την ευεξία. Η ιδέα αυτή ενισχύθηκε όταν φορείς υγείας άρχισαν να θεωρούν τη συμμετοχή στην κοινωνία ως «παράγοντα της υγείας». Ωστόσο, τα μέχρι τώρα δεδομένα ήταν περιορισμένα, καθώς πολλές προηγούμενες μελέτες βασίζονταν σε ερωτηματολόγια που συχνά υπόκεινται σε λάθη μνήμης ή κοινωνική πίεση για θετικές απαντήσεις. Η νέα φινλανδική έρευνα προσφέρει μια πιο αξιόπιστη εικόνα για το πώς η ψήφος σχετίζεται με τη μακροχρόνια υγεία.

Μεγάλη φινλανδική μελέτη αποκαλύπτει σύνδεση ψήφου και επιβίωσης

Οι επιστήμονες παρακολούθησαν πάνω από 3,1 εκατομμύρια ενήλικες που είχαν δικαίωμα ψήφου στις βουλευτικές εκλογές του 1999 στη Φινλανδία και στη συνέχεια κατέγραψαν τη θνησιμότητά τους για πάνω από 21 χρόνια. Η Φινλανδία διαθέτει εξαιρετικά λεπτομερή εθνικά μητρώα, γεγονός που επέτρεψε στους ερευνητές να συνδέσουν τα επίσημα εκλογικά μητρώα με στοιχεία για εκπαίδευση, εισοδήματα και πιστοποιητικά θανάτου. Το δείγμα κάλυψε συνολικά πάνω από 58 εκατομμύρια άτομα-έτη.

Στους ενήλικες άνω των 30, η συμμετοχή στις εκλογές έφτασε το 71% για τους άνδρες και το 72% για τις γυναίκες. Μέχρι το τέλος του 2020 είχαν καταγραφεί πάνω από ένα εκατομμύριο θάνατοι σε αυτή την ομάδα. Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν στατιστικά μοντέλα για να αξιολογήσουν τη σχέση μεταξύ συμμετοχής στις εκλογές και θνησιμότητας, λαμβάνοντας υπόψη ηλικία, εκπαίδευση και κοινωνικοοικονομικά στοιχεία.

Τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά. Οι ενήλικες που δεν ψήφισαν το 1999 είχαν σημαντικά υψηλότερο κίνδυνο θανάτου τα επόμενα 20 χρόνια σε σύγκριση με όσους ψήφισαν. Οι άνδρες μη ψηφοφόροι είχαν 73% μεγαλύτερο κίνδυνο θανάτου και οι γυναίκες 63%. Όταν λήφθηκε υπόψη η εκπαίδευση, η συσχέτιση μειώθηκε, αλλά παρέμεινε σημαντική: 64% μεγαλύτερος κίνδυνος για τους άνδρες και 59% για τις γυναίκες. Η διαφορά επιβίωσης μεταξύ ψηφοφόρων και μη ψηφοφόρων ήταν μεγαλύτερη από τη διαφορά μεταξύ ατόμων με χαμηλή και υψηλή εκπαίδευση.

Διαφορές επιβίωσης και κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες

Οι ερευνητές εξέτασαν επίσης τους διαφορετικούς λόγους θανάτου. Οι μεγαλύτερες διαφορές εμφανίστηκαν σε εξωτερικά αίτια, όπως ατυχήματα, βίαια περιστατικά και προβλήματα από αλκοόλ. Οι άνδρες που δεν ψήφισαν είχαν διπλάσιο κίνδυνο θανάτου από εξωτερικά αίτια, όπως και οι γυναίκες μη ψηφοφόροι. Σε βραχυπρόθεσμες περιόδους πέντε και δέκα ετών μετά τις εκλογές, οι διαφορές ήταν ακόμη πιο έντονες, υποδεικνύοντας ότι η κατάσταση υγείας κατά τη στιγμή των εκλογών επηρεάζει τόσο τη συμμετοχή όσο και την επιβίωση.

Η ηλικία και το εισόδημα επηρέασαν επίσης τις τάσεις. Η διαφορά επιβίωσης ήταν μεγαλύτερη στους ενήλικες κάτω των 50 ετών. Στους μεγαλύτερους, ειδικά στις γυναίκες 75-94 ετών που δεν ψήφισαν, ο κίνδυνος θανάτου ήταν υψηλότερος σε σύγκριση με τους άνδρες. Οι άνδρες με τα χαμηλότερα εισοδήματα εμφάνισαν μεγαλύτερη απόκλιση μεταξύ ψηφοφόρων και μη ψηφοφόρων, ενώ μεταξύ των γυναικών της ανώτερης κοινωνικής τάξης, η διαφορά αυξήθηκε έως 11%.

Ψήφος, κοινωνική συμμετοχή και δημόσια υγεία

Η μελέτη δεν αποδεικνύει ότι η ψήφος προστατεύει την υγεία. Οι πιο υγιείς ενδέχεται να είναι απλώς πιο ικανοί ή πρόθυμοι να συμμετέχουν στις εκλογές. Ωστόσο, η συμμετοχή θεωρείται μια μορφή κοινωνικής αλληλεπίδρασης που ενισχύει δίκτυα κοινωνικής στήριξης, αίσθηση σκοπού και γενική ευεξία. Οι αλλαγές στη συμμετοχή ενδεχομένως να υποδεικνύουν προβλήματα υγείας, ενώ η ενασχόληση με τα κοινά μπορεί να συνδέεται με καλύτερη μακροχρόνια υγεία.

Η μελέτη ανοίγει τον δρόμο για πρακτικές εφαρμογές στην ιατρική και την κοινωνική πολιτική, υποδεικνύοντας ότι η παρατήρηση της συμμετοχής στα κοινά μπορεί να γίνει εργαλείο πρόληψης και ενίσχυσης της υγείας, σε συνδυασμό με τη μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων και την αύξηση της εκπροσώπησης στα κοινά.