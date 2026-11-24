Μια τηλεόραση κοστίζει 500 ευρώ. Σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα εμφανίζεται απλώς η τιμή της. Σε ένα άλλο, διαφημίζεται ως «Από 1.000 ευρώ, τώρα 500 ευρώ – Έκπτωση 50%». Το ποσό είναι ακριβώς το ίδιο, η αίσθηση όμως εντελώς διαφορετική. Αν, μάλιστα, δίπλα στην τιμή υπάρχει ένα χρονόμετρο αντίστροφης μέτρησης ή η ένδειξη «Απομένουν ελάχιστα τεμάχια», η πιθανότητα άμεσης αγοράς μπορεί να αυξηθεί.

Πίσω από αυτές τις εμπορικές πρακτικές κρύβονται ψυχολογικοί μηχανισμοί που επηρεάζουν τις αποφάσεις των καταναλωτών. Η Black Friday, η οποία έχει πλέον εξελιχθεί από μία ημέρα εκπτώσεων σε πολυήμερη εμπορική περίοδο, αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα.

Τους μηχανισμούς αυτούς αναλύει ο Γιώργος Σιώμκος, καθηγητής Μάρκετινγκ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και διευθυντής του Εργαστηρίου Ανάλυσης Αγορών και Καταναλωτικής Συμπεριφοράς «ΑΓΟΡΑ».

Γιατί βιαζόμαστε να αγοράσουμε

Η αίσθηση ότι ένα προϊόν είναι διαθέσιμο για περιορισμένο χρονικό διάστημα ή σε μικρό αριθμό τεμαχίων μπορεί να ενισχύσει την ελκυστικότητά του. Πρόκειται για την «αντιλαμβανόμενη σπανιότητα», έναν μηχανισμό που επηρεάζει την πρόθεση αγοράς.

Παράλληλα, το FOMO (Fear of Missing Out), δηλαδή ο φόβος ότι θα χάσουμε μια ευκαιρία, μετατοπίζει την προσοχή από το «Το χρειάζομαι;» στο «Κι αν δεν προλάβω;».

Ενδείξεις όπως «μεγάλη ζήτηση» και «δημοφιλές προϊόν» ενισχύουν επιπλέον την κοινωνική επιρροή, καθώς οι επιλογές άλλων καταναλωτών λειτουργούν ως κριτήριο αξιολόγησης.

Όπως επισημαίνει ο καθηγητής, «στη Black Friday, η αίσθηση σπανιότητας, ο φόβος απώλειας μιας ευκαιρίας και η συμπεριφορά άλλων καταναλωτών μπορούν να αυξήσουν την ελκυστικότητα μιας προσφοράς και να επισπεύσουν την απόφαση αγοράς».

Η ψυχολογία πίσω από τις εκπτώσεις και τις τιμές

Γιατί μια τηλεόραση των 500 ευρώ φαίνεται πιο συμφέρουσα όταν διαφημίζεται ως προϊόν με αρχική τιμή 1.000 ευρώ; Η απάντηση βρίσκεται στην «αγκύρωση» (anchoring), δηλαδή στη σύγκριση της τελικής τιμής με μια τιμή αναφοράς.

Έρευνα των Grewal, Monroe και Krishnan, που δημοσιεύθηκε στο Journal of Marketing το 1998, ανέδειξε την επίδραση των διαφημιζόμενων τιμών αναφοράς στην αντιλαμβανόμενη αξία μιας προσφοράς.

Ωστόσο, η πραγματική αξία δεν καθορίζεται μόνο από το ποσοστό έκπτωσης. «Η πραγματική αξία μιας αγοράς κρίνεται από την τελική τιμή, τη χρησιμότητα του προϊόντος και τις διαθέσιμες εναλλακτικές, όχι μόνο από το ποσοστό έκπτωσης», υπογραμμίζει ο Γιώργος Σιώμκος.

Την ίδια στιγμή, τα χρονόμετρα, οι προεπιλεγμένες επιλογές και οι παραπλανητικές επισημάνσεις στα ηλεκτρονικά καταστήματα μπορούν να αποτελέσουν dark patterns. Σε έλεγχο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το 2023, τουλάχιστον μία τέτοια πρακτική εντοπίστηκε σε 148 από τα 399 ηλεκτρονικά καταστήματα που εξετάστηκαν.

Black Friday ή Black Month; Οι νέες καταναλωτικές συνήθειες

Η εκπτωτική περίοδος επεκτείνεται πλέον σε ολόκληρο τον Νοέμβριο, με καμπάνιες όπως «Early Black Friday» και «Black Month». Η χρονική διεύρυνση προσφέρει περισσότερο χρόνο για συγκρίσεις τιμών, αλλά αυξάνει παράλληλα την έκθεση των καταναλωτών σε εμπορικά μηνύματα.

Σύμφωνα με την Adobe Analytics, οι ηλεκτρονικές δαπάνες στις ΗΠΑ κατά το πενθήμερο της Black Friday έως τη Cyber Monday του 2025 έφτασαν τα 44,2 δισ. δολάρια, αυξημένες κατά 7,7% σε σχέση με το 2024. Την ίδια περίοδο καταγράφηκαν περίπου 203 εκατομμύρια αγοραστές, σύμφωνα με την National Retail Federation και την Prosper Insights & Analytics.

Στην Ελλάδα, έρευνα του Εργαστηρίου ΑΓΟΡΑ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών για το 2025 έδειξε ότι το 40% των συμμετεχόντων αναζητά ενεργά και συγκρίνει προσφορές, ενώ το 39% τις εντοπίζει τυχαία στα κοινωνικά δίκτυα.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η στροφή προς τις υπηρεσίες: το 45% δήλωσε ότι προτίθεται να κατευθύνει τις αγορές του κυρίως σε υπηρεσίες, ενώ το 37% ανέφερε ότι αγοράζει υπηρεσίες που υπό άλλες συνθήκες δεν θα επέλεγε.

Όπως σημειώνει ο καθηγητής, η Black Friday έχει εξελιχθεί σε ένα πολυήμερο, μαζικό και ψηφιακά διαμεσολαβημένο φαινόμενο, με το ενδιαφέρον να επεκτείνεται πλέον και πέρα από τα παραδοσιακά καταναλωτικά αγαθά.

Η εμπειρία μετά την αγορά καθορίζει την εμπιστοσύνη

Η καταναλωτική συμπεριφορά δεν σταματά στην ολοκλήρωση μιας συναλλαγής. Η ικανοποίηση εξαρτάται και από το κατά πόσο το προϊόν, η παράδοση και η εξυπηρέτηση ανταποκρίνονται στις αρχικές προσδοκίες.

Σύμφωνα με τη θεωρία Expectation–Disconfirmation του Richard Oliver, η εμπειρία μετά την αγορά καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την τελική αξιολόγηση του καταναλωτή.

Η έγκαιρη παράδοση, η αποτελεσματική εξυπηρέτηση και η εύκολη διαδικασία επιστροφών συμβάλλουν στη δημιουργία εμπιστοσύνης και αφοσίωσης. Ενδεικτικά, η έρευνα 2026 Consumer Experience Trends της Qualtrics, σε περίπου 20.000 καταναλωτές από 14 χώρες, δείχνει ότι οι ικανοποιημένοι πελάτες έχουν 4,1 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα να συστήσουν μια επιχείρηση.

Η Black Friday, επομένως, δεν αποτελεί απλώς μια μάχη προσφορών, αλλά και μια δοκιμασία για τις σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών. Γιατί η πραγματική αξία μιας αγοράς δεν βρίσκεται μόνο στην έκπτωση, αλλά και σε όσα ακολουθούν.

Όπως χαρακτηριστικά συνοψίζει ο Γιώργος Σιώμκος: «Η έκπτωση μπορεί να κερδίσει την πρώτη αγορά. Η εμπειρία πελάτη κερδίζει την επόμενη».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ ΜΠΕ