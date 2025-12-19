Η ψυχολογία του πατέρα επηρεάζει την εξέλιξη της εγκυμοσύνης της συντρόφου του, λέει μελέτη

Ο πρόωρος τοκετός και το χαμηλό βάρος γέννησης παραμένουν σοβαρά προβλήματα δημόσιας υγείας, καθώς συνδέονται με μακροχρόνιους κινδύνους για το παιδί. Νέα μελέτη που δημοσιεύεται στο Biopsychosocial Science and Medicine δείχνει ότι το ψυχολογικό σθένος του πατέρα μπορεί να επηρεάσει άμεσα τη βιολογική κατάσταση της εγκύου συντρόφου του. Όταν εκείνον τον χαρακτηρίζει αισιοδοξία, αυτοπεποίθηση και αίσθηση ελέγχου, παρατηρούνται χαμηλότερα επίπεδα φλεγμονής στο σώμα της μητέρας, η οποία, με τη σειρά της, σχετίζεται με μεγαλύτερη διάρκεια κύησης, κάτι που θεωρείται κρίσιμο για την υγεία του νεογνού.

Όπως αναφέρεται στο PsyPost, παιδιά που γεννιούνται νωρίτερα από το φυσιολογικό ή με μικρό βάρος έχουν αυξημένες πιθανότητες να εμφανίσουν μεταβολικές, καρδιαγγειακές και συναισθηματικές δυσκολίες αργότερα στη ζωή τους. Για τον λόγο αυτό, κάθε παράγοντας που μπορεί να παρατείνει την κύηση αποκτά ιδιαίτερη σημασία.

Η φλεγμονή ως κρυφός κίνδυνος στην εγκυμοσύνη

Η φλεγμονή κατά την εγκυμοσύνη είναι ένας γνωστός βιολογικός μηχανισμός που αυξάνει τον κίνδυνο επιπλοκών. Αν και ορισμένες φλεγμονώδεις διεργασίες είναι φυσιολογικές, τα αυξημένα επίπεδα μπορούν να διαταράξουν το περιβάλλον ανάπτυξης του εμβρύου. Οι γιατροί γνωρίζουν εδώ και χρόνια ότι το χρόνιο στρες, οι κοινωνικές δυσκολίες και η οικονομική ανασφάλεια ενισχύουν αυτή τη βιολογική επιβάρυνση.

Οι έρευνες μέχρι σήμερα επικεντρώνονταν σχεδόν αποκλειστικά στους αρνητικούς παράγοντες κινδύνου και στη μητέρα. Η νέα μελέτη αλλάζει οπτική, εξετάζοντας θετικά ψυχολογικά χαρακτηριστικά και τον ρόλο του πατέρα. Οι ερευνητές θέλησαν να δουν αν οι ψυχικές αντοχές μπορούν να λειτουργήσουν προστατευτικά και όχι μόνο αν το στρες προκαλεί βλάβες, ανοίγοντας έτσι έναν λιγότερο μελετημένο δρόμο στην επιστημονική συζήτηση.

Γιατί ο ρόλος του πατέρα δεν είναι μόνο υποστηρικτικός

Στην έρευνα περιλαμβάνονται στοιχεία όπως η αισιοδοξία για το μέλλον, η θετική εικόνα εαυτού, η αίσθηση ότι μπορεί κανείς να επηρεάζει τη ζωή του και η ύπαρξη υποστηρικτικού κοινωνικού περιβάλλοντος. Αυτά τα χαρακτηριστικά μετρήθηκαν με έγκυρα επιστημονικά εργαλεία και συνδυάστηκαν σε έναν ενιαίο δείκτη. Η ανάλυση των δεδομένων έδειξε μια σαφή αλυσίδα επιδράσεων που ξεκινά από τον πατέρα. Όσο υψηλότερη ήταν η ψυχολογική του ανθεκτικότητα, τόσο χαμηλότερα ήταν τα επίπεδα ενός βασικού δείκτη φλεγμονής στη μητέρα. Η χαμηλότερη φλεγμονή συνδέθηκε με περισσότερες εβδομάδες κύησης, χωρίς όμως να φανεί αντίστοιχη επίδραση στο βάρος γέννησης του παιδιού.

Γιατί ο γάμος φαίνεται να κάνει τη διαφορά

Το εύρημα αυτό δεν εμφανίστηκε σε όλες τις μορφές σχέσεων. Η σύνδεση ανάμεσα στην ανθεκτικότητα του πατέρα και τη διάρκεια της εγκυμοσύνης παρατηρήθηκε μόνο σε παντρεμένα ζευγάρια. Δεν καταγράφηκε σε ζευγάρια που απλώς συγκατοικούσαν ή δεν ζούσαν μαζί. Αυτό υποδηλώνει ότι η θεσμική δέσμευση και η σταθερότητα του γάμου μπορεί να ενισχύουν τη συναισθηματική και βιολογική αλληλεπίδραση των συντρόφων.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι στις στενές σχέσεις λειτουργεί ένας μηχανισμός αμοιβαίας ρύθμισης. Ένας ψυχικά ανθεκτικός πατέρας μπορεί να μειώνει το στρες της εγκύου, προσφέροντας πρακτική βοήθεια και συναισθηματική σταθερότητα. Αυτό φαίνεται να «ηρεμεί» το ανοσοποιητικό σύστημα της μητέρας. Παρότι η μελέτη δεν αποδεικνύει αιτιότητα, ανοίγει τον δρόμο για παρεμβάσεις που θα στηρίζουν και τους δύο γονείς.