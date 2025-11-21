Η Ρεάλ Μαδρίτης δεν μπορεί να βγάλει από το μυαλό του Βινίσιους τα... πετροδόλαρα

Η Ρεάλ Μαδρίτης προετοιμάζεται για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στις 26 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της League Phase Champions League. Παράλληλα, η ομάδα του Τσάμπι Αλόνσο διαχειρίζεται τα μεταγραφικά ζητήματα και ζητήματα συμβολαίων. Ένα από τα πιο κρίσιμα είναι εκείνο του Βινίσιους.

Το «7» της «Βασίλισσας» έχει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2027. Από την πλευρά της η ομάδα της Μαδρίτης έχει ξεκαθαρίσει την πρόθεση της για την ανανέωση συμβολαίου του Βραζιλιάνου, όμως οι παράλογες οικονομικές απαιτήσεις της πλευράς του παίκτη έχουν οδηγήσει τις διαπραγματεύσεις σε αδιέξοδο. Τα μαδριλένικα Μέσα κατηγορούν τους ατζέντηδες του «Βίνι» ότι τον «σπρώχνουν» προς την Σαουδική Αραβία για να λάβουν μεγαλύτερη προμήθεια.

Η διοίκηση της Ρεάλ δεν θέλει να χάσει έναν από τους πιο κομβικούς παίκτες της χωρίς να μπουν αρκετά λεφτά στα ταμεία της και αναμένεται να ξεκινήσει νέο κύκλο διαπραγματεύσεων μέχρι το τέλος της σεζόν, για να κλείσει το ζήτημα είτε με ανανέωση είτε με πώληση, το ερχόμενο καλοκαίρι...

🚨 Les négociations pour la prolongation de Vinicius Jr sont toujours au point mort et le club est catégorique : s’il y a un départ, ce sera à l’été 2026.



➡️ Des membres du clan du Brésilien préfèrent un départ en Arabie saoudite avec un contrat en or qu’obtiendrait Vini !… pic.twitter.com/QvbNi07lzp — Le Journal du Real (@lejournaldureal) November 20, 2025

Ο 25χρονος διεθνής Βραζιλιάνος μετράει φέτος με την φανέλα της Ρεάλ 16 συμμετοχές με 5 γκολ και 4 ασίστ, όλα στη La Liga. Στα... αστέρια παραμένει «άσφαιρος» κι ελπίζει να το αλλάξει σε πέντε βράδια στην «μάχη» με τον Ολυμπιακό.