Η Ρεάλ συνεχίζει το μεταγραφικό ντεμαράζ: Ετοιμάζει «βόμβα» με Ρόδρι

Η Μάντσεστερ Σίτι, έχει μπει και επίσημα πλέον στην μετά Γκουαρντιόλα εποχή. Ωστόσο από ότι φαίνεται η φυγή του Ισπανού προπονητή δεν θα είναι η μόνη στην ομάδα των «πολιτών». Πιο συγκεκριμένα ο Ρόδρι ξεκαθάρισε στην ομάδα πως επιθυμεί να συνεχίσει την καριέρα του στην Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο παγκόσμιος αλλά και ευρωπαϊκός πρωταθλητής με τη τη «Φούρια Ρόχα», ενημέρωσε την ομάδα του Μάντσεστερ πως για προσωπικούς και οικογενειακούς λόγους θέλει να αποχωρήσει με αποτέλεσμα να μην υπογράφει την επέκταση συμβολαίου που του προσφέρουν οι «μπλε».

Ο 30χρονος ποδοσφαιριστής έχει κάνει ξεκάθαρη την πρόθεση του, απορρίπτοντας την επέκταση του συμβολαίου του, το οποίο θα του προσφέρει μια γενναιόδωρη αύξηση των απολαβών του. Ως εκ τούτου η μεταγραφή του στην «Βασίλισσα» πλησιάζει και η Μάντσεστερ Σίτι , πρέπει να αποφασίσει αν θα πουλήσει τον Ισπανό μέσο ή αν θα τον δει να φεύγει μέσα από τα χέρια της και να μετακομίζει ως ελεύθερος στους «Μερένχες».