Η Ρεάλ θέλει να φέρει στη Μαδρίτη τον Μουρίνιο και ο Αμορίμ... ονειρεύεται Μπενφίκα

Εξελίξεις στη Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Αρμπελόα, προπονητής της Β' ομάδας της «βασίλισσας», ανέλαβε να καθοδηγήσει την πρώτη ομάδα μετά τη λύση της συνεργασίας των Μαδριλένων με τον Τσάμπι Αλόνσο. Ωστόσο, η ήττα-σοκ της Ρεάλ Μαδρίτης στην έδρα της Αλμπαθέτε, που έφερε τον αποκλεισμό της «βασίλισσας» από τη συνέχεια του Κυπέλλου Ισπανίας, έβαλε σε σκέψεις τον πρόεδρο των Μαδριλένων, Φλορεντίνο Πέρεθ, ο οποίος ήδη σκέφτεται τον διάδοχό του στον πάγκο.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με πληροφορίες του έγκριτου δημοσιογράφου Ρούντι Γκαλέτι, ο οποίος εξειδικεύεται σε ζητήματα μεταγραφών και εργάζεται στο TeamTalk, ο πρόεδρος της Ρεάλ Μαδρίτης δεν αποκλείει την επιστροφή ενός παλιού γνώριμου της «βασίλισσας» για τη θέση του προπονητή.

Πρόκειται για τον Ζοσέ Μουρίνιο, ο οποίος ανέλαβε φέτος την Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη. Ο Πορτογάλος προπονητής είχε καθοδηγήσει τους Μαδριλένους από το καλοκαίρι του 2010 έως τον Ιούλιο του 2013. Σύμφωνα με τον Γκαλέτι, η Ρεάλ Μαδρίτης εξετάζει σοβαρά την περίπτωσή του 62χρονου τεχνικού.

Παράλληλα, υποστηρίζει πως μία ενδεχόμενη πρόσληψη του Μουρίνιο από τη Ρεάλ, είναι πιθανό να επιφέρει αλυσιδωτές αντιδράσεις και στη Μπενφίκα, η οποία φαίνεται πρόθυμη να παραδώσει τα «κλειδιά» των αποδυτηρίων στον πρώην προπονητή της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Ρούμπεν Αμορίμ.

Ο Αμορίμ διατέλεσε ποδοσφαιριστής των «αετών» για περισσότερα από 6 χρόνια και η καριέρα του 40χρονου ως παίκτης ταυτίστηκε με τον σύλλογο, με τον οποίο κατέκτησε συνολικά 3 πρωταθλήματα, 1 Κύπελλο και 7 Λιγκ Καπ Πορτογαλίας.