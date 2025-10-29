Η Ρίο Άβε του Συλαϊδόπουλου έγραψε ιστορία: Γκολ βγαλμένο από... Playstation με σκόρερ Βρουσάι

Η Ρίο Άβε επέστρεψε στις νίκες το Σάββατο (25/10) μετά τον αποκλεισμό από την Σιντρένσε στο κύπελλο Πορτογαλίας, επικρατώντας με 2-1 της Εστρέλα εκτός έδρας. Το δεύτερο τέρμα της ομάδας του Σωτήρη Συλαϊδόπουλου σημείωσε ο Μάριος Βρουσάι, έπειτα από ασίστ του Ανδρέα Ντόι, με τους δύο Έλληνες να ολοκληρώνουν μια όμορφη ενέργεια από πλευράς φιλοξενούμενων.



Το τέρμα του πρώην ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού, όπου ολοκλήρωσε και την ανατροπή για την Ρίο Άβε, μπορεί να περιγράφει και ως... ποίημα, με τους ποδοσφαιριστές της ομάδας του Έλληνα τεχνικού να βγάζουν όλο τους το ταλέντο στον αγωνιστικό χώρο.



Οι παίκτες του Συλαϊδόπουλου ήταν σαν να παίζουν... ηλεκτρονικό, αλλάζοντας όχι μια, όχι δύο, όχι τρείς αλλά... 20 πάσες, πριν η μπάλα καταλήξει στα δίχτυα του Ριμπέιρο, μετά την εκτέλεση του Βρουσάι. Η φάση τα είχε πραγματικά όλα, με σωστές μεταβιβάσεις, συνεχή κίνηση αλλά και αλλαγή πλευράς.

Με αυτή την νίκη, η Ρίο Άβε ανέβηκε στην 8η θέση του βαθμολογικού πίνακα, με 11 βαθμούς, όμως βρίσκεται ακόμα μακριά από την Ζιλ Βιθέντε και τις ευρωπαϊκές θέσεις, με τις δύο ομάδες να χωρίζονται από οκτώ βαθμούς.

O Συλαϊδόπουλος μετά την ολοκλήρωση του αγώνα, χαρακτήρισε την νίκη της ομάδας του, μια νίκη χαρακτήρα, τονίζοντας πως οι παίκτες του έδειξαν πως μπορούν να επιστρέψουν σε παιχνίδια και να πάρουν όλους τους τρείς βαθμούς. Αξίζει να τονίσουμε πως τόσο ο ίδιος, όσο και το σύνολο του, έχουν δεχτεί θετικά σχόλια στην Πορτογαλία, με την «Α Βοla» να κάνει λόγο για μια... αναγεννημένη Ρίο Άβε.