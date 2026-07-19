Η Ρωσία εξαπέλυσε τη μεγαλύτερη βαλλιστική επίθεση από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία

Κάνε κλικ και δες περισσότερο Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Η Ρωσία πραγματοποίησε μία από τις μεγαλύτερες αεροπορικές επιθέσεις εναντίον της Ουκρανίας από την έναρξη του πολέμου, με το Κίεβο να υποστηρίζει ότι χρησιμοποιήθηκε ο υψηλότερος αριθμός βαλλιστικών πυραύλων σε μία μεμονωμένη επίθεση.

Ο ασκών χρέη υπουργού Εξωτερικών της Ουκρανίας, Αντρίι Σιμπίχα, δήλωσε ότι η Μόσχα εκτόξευσε περίπου 40 βαλλιστικούς πυραύλους σε «βίαιη τρομοκρατική επίθεση» κατά της ουκρανικής πρωτεύουσας, με αποτέλεσμα να υπάρξουν νεκροί και τραυματίες.

«Ζητούμε την κατάλληλη και ισχυρή απάντηση. Χρειαζόμαστε συντριπτική πίεση στη Μόσχα για να τερματιστεί αυτός ο τρόμος», ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Σύμφωνα με την Πολεμική Αεροπορία της Ουκρανίας, η αντιαεροπορική άμυνα της χώρας κατάφερε να καταρρίψει 18 από τους 41 πυραύλους που εκτοξεύθηκαν από τη Ρωσία κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Παράλληλα, η ουκρανική πλευρά ανέφερε ότι 23 πύραυλοι και 10 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) έπληξαν 20 διαφορετικές τοποθεσίες, με κύριο στόχο το Κίεβο.

Η Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε επίσης ότι καταρρίφθηκαν 108 από τα συνολικά 125 ρωσικά drones που συμμετείχαν στην επίθεση.

Ένας νεκρός και 13 τραυματίες στο Κίεβο

Οι ρωσικές δυνάμεις βομβάρδισαν εκ νέου την ουκρανική πρωτεύουσα το βράδυ του Σαββάτου προς Κυριακή, με αποτέλεσμα τουλάχιστον ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του και ακόμη 13 να τραυματιστούν.

Η επίθεση σημειώθηκε μία ημέρα μετά τις πολύνεκρες ουκρανικές επιθέσεις κατά στόχων στη Ρωσία.

WATCH: Overnight Russian missile and drone attacks on Kyiv, Ukraine. pic.twitter.com/7unvS8gUne — Clash Report (@clashreport) July 19, 2026

Η Ουκρανία ανακοίνωσε πλήγματα σε ρωσικά πλοία

Την ίδια ώρα, ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις του έπληξαν δύο ρωσικά πετρελαιοφόρα στη Μαύρη Θάλασσα κατά τη διάρκεια νυχτερινής επιχείρησης.

Σύμφωνα με το γενικό επιτελείο της Ουκρανίας, χτυπήθηκε επίσης ένας πλωτός γερανός στην Αζοφική Θάλασσα.

Οι ουκρανικές αρχές υποστήριξαν ότι και οι τρεις στόχοι χρησιμοποιούνταν για την υποστήριξη της πολεμικής προσπάθειας της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ